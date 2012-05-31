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Somali'deki BM Misyonu güçlendirilmeli

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Somali'deki BM Misyonu'nun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti

Somali'deki BM Misyonu güçlendirilmeli

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Somali'deki BM Misyonu'nun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti

31 Mayıs 2012 Perşembe 13:31
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Somali'deki BM Misyonu güçlendirilmeli
İSTANBUL - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,  2. İstanbul Somali Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, insani yardım yaparak Somali halkının karşılaştığı sorunların bertaraf edilebilme şansının olmadığını belirterek, ''Somali'de kalıcı barış ve istikrarın, ancak temel kamu hizmetlerinin ülkenin her bölgesinde erişilebilir kılınmasıyla ve bu hizmetlerin sunumunun da bizzat Somali hükümeti tarafından temin edilmesiyle tesis edilebileceği çok açıktır'' dedi.

Bozdağ, Somali'de kuraklık ve kıtlık sonucu yaşanan insanlık dramının üzerinden bir yıl geçtiğini işaret ederek, ''Uluslararası toplum olarak, Somalili kardeşlerimizin benzer acıları tekrar yaşamaması için harekete geçmenin zamanı gelmiştir. Geleceğe bakmalıyız artık. Somali halkına ölüm, kıtlık ve kuraklığın geçmişte kalan acı anlar olduğunu hep birlikte göstermeliyiz'' diye konuştu.

BM Somali Misyonu güçlendirilmeli
Bekir Bozdağ, ''Yeni veya güçlendirilmiş bir Somali BM Misyonu'nun teşkilinin tartışılmasının zamanı gelmiştir. Bu yönde bir ilk adım olarak, BM, Somali'de stratejik bir gözden geçirme çalışmasını hemen başlatabilir'' dedi.
Bozdağ, insani yardım malzemesi dağıtımı ile 870 bin kişiye ulaşıldığını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 05:32
Anahtar Kelimeler:
Somali
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