Somali'deki BM Misyonu güçlendirilmeli

İSTANBUL - Başbakan Yardımcısı

Bekir Bozdağ

, 2. İstanbul

Somali

Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, insani yardım yaparak

Somali

halkının karşılaştığı sorunların bertaraf edilebilme şansının olmadığını belirterek, ''

Somali

'de kalıcı barış ve istikrarın, ancak temel kamu hizmetlerinin ülkenin her bölgesinde erişilebilir kılınmasıyla ve bu hizmetlerin sunumunun da bizzat

Somali

hükümeti tarafından temin edilmesiyle tesis edilebileceği çok açıktır'' dedi.



Bozdağ, Somali'de kuraklık ve kıtlık sonucu yaşanan insanlık dramının üzerinden bir yıl geçtiğini işaret ederek, ''Uluslararası toplum olarak, Somalili kardeşlerimizin benzer acıları tekrar yaşamaması için harekete geçmenin zamanı gelmiştir. Geleceğe bakmalıyız artık. Somali halkına ölüm, kıtlık ve kuraklığın geçmişte kalan acı anlar olduğunu hep birlikte göstermeliyiz'' diye konuştu.



BM Somali Misyonu güçlendirilmeli

Bekir Bozdağ, ''Yeni veya güçlendirilmiş bir Somali BM Misyonu'nun teşkilinin tartışılmasının zamanı gelmiştir. Bu yönde bir ilk adım olarak, BM, Somali'de stratejik bir gözden geçirme çalışmasını hemen başlatabilir'' dedi.

Bozdağ, insani yardım malzemesi dağıtımı ile 870 bin kişiye ulaşıldığını belirtti.