Soçi'deki zirveden kritik açıklama

Rusya'nın Soçi kentinde Suriye'nin geleceği için yapılan üçlü zirve sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak basın toplantısı düzenledi. Soçi Sanatoryum'daki görüşme 18.40'ta sona erdi.

ERDOĞAN: TERÖRİST UNSURLARIN SÜREÇTEN DIŞLANMASI ÖNCELİĞİMİZ

"Rusya ile yoğun diyalağomuz devam ediyor. Sayın Ruhani ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Kritik ve samimi görüşmeler yaptık. Kalıcı çözüm için Cenevre sürecine katkıları görüştük. Suriye'nin siyasi birliği ve toprak birliği ile ülkemizin milli birliğine kastı olan terörist unsurların süreçten dışlanması önceliğimiz. Ülkelerimiz arasındaki bu verimli işbirliğinin olumlu etki yapmasını ümit ediyorum."

PUTİN: SURİYELİLER KADERLERİNE KENDİLERİ KARAR VERMELİ

Çatışmalar sonrası neler yapılacağını konuştuk. Suriye'nin genelinde istkraın sağlanmasını görüştük. Üç ülke Astana Süreci'nde iyi aşamalar kaydetmiştik. Burada öncelikle Suriye'deki grupların görüşmesi için belli bir platform oluşturulmasına karar verildi. Çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili adımları belirledik. Suriyeliler kaderlerine kendileri karar vermeli.

RUHANİ: SURİYE'DEKİ BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN ZEMİN HAZIRLANDI

"Her şeyde önce teşekkür etmek istiyorum. Suriye'deki barış ve istikrar için zemin hazırlandı. Terörist her ülke için tehlike yaratıyor. DAEŞ'te bunu gördük. Bütün günahsız insanları şehadet mertebesine getirdi. 3 ülke görüşmede kendi fikirlerini açıkça ifade etti. Yeni anayasa için zemin oluşacak. Yeni anayasa ve özgür bir seçim bir yapılacak. Bu barış ve istikrar getirebilir bütün bölge için. Bugün çok mutluyum. Bir adım atılıyor olmasından çok mutluyum. Putin ve Erdoğan'a bu işe öncü oldukları için teşekkür ederim."