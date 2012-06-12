Şırnak'ta 2. şehit

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün akşam saat 20.30 sıralarında Beytüşşebap'ın 10 kilometre doğusundaki Kerkur Tepe mevkisinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Rıza İşbilir, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Asker Hastanesi'nde şehit oldu.

Şehidin cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Kahramanmaraş'ın merkeze bağlı Saygılı köyüne gönderildi.

Mayına basan korucu şehit oldu

Bu arada, Besta-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin araziye döşediği mayına basan geçici köy korucusu Arif Güngen şehit olmuştu. Patlamada geçici köy korucusu Mehmet Bektaş da yaralanmıştı.