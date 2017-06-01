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Şırnak şehitlerimizi uğurluyoruz

Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 13 askerden 7'si için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şırnak şehitlerimizi uğurluyoruz

Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 13 askerden 7'si için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:30
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Şırnak şehitlerimizi uğurluyoruz

ŞIRNAK

Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 13 askerden 7'si için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Akşam askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ve Şırnak Devlet Hastanesine götürülen 13 askerden 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile Albay Oğuzhan Küçükdemir, Yüzbaşı İlker Acar, Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş, Başçavuş Fevzi Kıral ve Uzman Çavuş Hakan İncekar'ın cenazeleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Komutanlıkta tören düzenlendi

Şırnak'taki hastanede otopsisi tamamlanan Kurmay Albay Gökhan Peker, Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut, İstihbarat Binbaşı Koray Onay, Piyade Yüzbaşı Nuri Şener, Kurmay Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan, Uzman Çavuş Zeki Koç için 23. Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehit yakınları katıldı.

Törende şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişlerinin okunmasının ardından Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.

Bu sırada şehitlerin yakınları ile silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Törenin ardından Yüzbaşı Yakut'un cenazesi Malatya'ya, Yüzbaşı Sığnak'ın cenazesi Adana'ya, Uzman Çavuş Koç'un cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Erdoğan'ın cenazesi Kayseri'ye, Albay Peker ve Yüzbaşı Şener'in naaşları İstanbul'a, Binbaşı Onay'ın naaşı ise Çanakkale'ye gönderilmek üzere helikopterlerle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Milli Savunma Bakanı Işık, İçişleri Bakanı Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile kuvvet komutanları şehitlerin yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2017 13:16
Anahtar Kelimeler:
ŞırnakŞEHİTLERUğurlamakŞenoba Tugay Komutanlığı23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı
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