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Sınav stresinin çaresi bol balık tüketmek

Uzmanlar sınav stresine karşı öğrencilere balık yemelerini öneriyor.

Sınav stresinin çaresi bol balık tüketmek

Uzmanlar sınav stresine karşı öğrencilere balık yemelerini öneriyor.

15 Haziran 2012 Cuma 09:21
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Sınav stresinin çaresi bol balık tüketmek
İSTANBUL - Balık ve ceviz gibi besinler sinir sistemini düzenlerken hafızayı güçlendiriyor.
Uzmanlar sınav sabahı aşırı şekerli ve tuzlu yiyeceklerden de uzak durulması gerektiğini belirtiyor.
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonu yarın yapılacak iki oturumla başlıyor. Sınavın diğer oturumları 17-23-24 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek sınava hazırlanan öğrencilerin stresi doruğa çıktı.
Bugün gazetesinin haberine göre, sınav stersinden kurtulmak ve konsantrasyonu artırmanın sırrı ise beslenmede yatıyor.
Beslenme uzmanı Sedef İnalp, sınav dönemi boyunca değişen beslenme alışkanlıklarının öğrencilerde dikkat kaybına ve strese yol açtığını belirtti.
GÜÇLÜ HAFIZA İÇİN CEVİZ  
Sedef İnalp, adaylara stresle baş etmek ve güçlü bir hafızaya sahip olmak için omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balık ve ceviz gibi besinlerden bol miktarda tüketmelerini önerdi.
Hafta iki kez balık tüketilmesinin canlı bir hafıza için gerekli olduğunu söyleyen İnalp, "Sinir sisteminin düzenli çalışmasında B vitaminlerinin olumlu etkisi vardır. Fındık, ceviz ve badem, koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketilmeli.C vitamini içeren kuşburnu, limon, biber, kivi, çilek, yeşil sebzeler gibi besinler ile A vitamini bakımında zengin havuç, kayısı, kavun, şeftali, ıspanak, yumurta, balık, süt gibi besinler tüketilmeli. E vitamini deposu bitkisel yağlar, badem, fındık gibi gıdaları bolca tüketmek stresle baş etmek için faydalıdır" dedi.
ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURUN  
Adayların sınav sabahı mutlaka kahvaltı yapılması gerektiğinin altını çizen İnalp, “Akşam yemeğini geç saatlere bırakmamak ve ağır yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Az yağlı ve gaz yapmayan yemekler tercih edilmelidir. Kahvaltı kesinlikle atlanmamalıdır. Kahvaltıda alışık olunmayan şeyler yenmemelidir. Aşırı tuz ve şekerden kaçınmak gerekir. Bu gıdalar sınav sırasında sıvı ihtiyacını arttırırlar. Ayrıca fazla şekerli gıdalar kan şekerinde düşmeye neden olur ve uyku, konsantrasyon bozukluğuna yol açarlar. Sınav öncesi çay, kahve, kola gibi kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır" diye konuştu.


Son Güncelleme: 15.06.2012 01:26
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