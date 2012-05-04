Silvan Barajı'nın temelini 4 bakan attı

Silvan ve Ambar barajları ile Silvan Sulama Tüneli'nin temel atma töreni Silvan Kaymakamlığı önünde yapıldı. Tören alanında, iki baraj ve sulama tünelinden sinevizyon ile canlı bağlantı kuruldu.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, bu projelerle sadece bu bölgeye değil Türkiye'nin ihracatına, katma değerine, kalkınmasına katkıda bulunulduğunu söyledi.

GAP'ta sulama yatırımları açısından kritik eşiğin Silvan Projesi olduğunu ifade eden Yılmaz, ''Silvan Projesi bittiğinde GAP'ta klasik anlamda sulama işlemini tamamladık diyebileceğiz'' dedi.

Bu projenin sadece Diyarbakır'ı değil çevre illeri de etkileyeceğini vurgulayan Yılmaz, ''Projeyi tamamladığımız zaman, bu 4-5 yıl sürecek fakat bu süreçte inşaatlar devam ederken de ciddi bir hareketlilik getirecek. İstihdama katkıda bulunacak. Ama asıl katkısı 4-5 sene sonra bu ovalarımız sulandığı zaman ortaya çıkacak'' şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de GAP'a aktarılan parayı 2-3 kat civarında artırdıklarına dikkati çekerek, GAP bölgesinde 2002 yılında ihracat 689 milyon dolar iken, 2011 yılında 10 kattan fazla artarak 6,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.