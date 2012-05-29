Şike davasında yüzleşme!

Şike davasında, 9'u tutuklu 93 sanıktan 84'üne giden tebligata göre, bugün başlayacak ve cuma günü sona erecek duruşmada tarihi bir yüzleşme yaşanacak.

Süreç içerisinde açıklamalarıyla karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanları, duruşmada yüzleşecek.

Emenike Rusya’da olduğu için duruşmada yer almazken, daha önce çapraz sorgusu yapılamayan sanıkların çapraz sorguları gerçekleştirilecek.

Şike davasının en önemli iki ismi Aziz Yıldırım ile Sadri Şener’in karşılaşması, merakla beklenirken, Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci'nin izin vermesi durumunda ikili birbirlerine sorular yöneltebilecek.





Son Güncelleme: 29.05.2012 01:08