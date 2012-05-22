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Siber güvenlikte NATO ile işbirliği artıyor

NATO'nun desteği ve Türkiye ile Gürcistan işbirliğiyle düzenlenen ''siber güvenlik'' eğitimlerinin ilki ODTÜ'de başlatıldı.

Siber güvenlikte NATO ile işbirliği artıyor

NATO'nun desteği ve Türkiye ile Gürcistan işbirliğiyle düzenlenen ''siber güvenlik'' eğitimlerinin ilki ODTÜ'de başlatıldı.

22 Mayıs 2012 Salı 14:41
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Siber güvenlikte NATO ile işbirliği artıyor
ANKARA - NATO'nun siber güvenlik eğitiminin Türkiye'de başlatıldığını resmi internet sitesinden duyurduğu eğitim programında, 21 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihleri arasında Afganistanlı yöneticilere, kriptografiden olay müdahaleye, ağ trafik gözlemlemeden zaafiyet taramasına geniş bir yelpazede farklı güvenlik eğitimleri verilecek.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nazife Baykal, eğitimlere, Afganistan'daki sistem yöneticileriyle başlayıp diğer ülkelere yaymayı planladıklarını belirterek, 'Kurs, NATO ve üye ülkeler arasında gelecekte kurulacak işbirlikleri için bir model oluşturacak'' dedi. 
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar da bu eğitimlerin daha önce Avrupa ülkelerinde ya da ABD'de verildiğine işaret ederek, "Bu başlangıç eğitimi, önümüzdeki yıllarda bu tür etkinliklerin Türkiye'de yapılmasının kapısını açacaktır" dedi.
NATO Siber Güvenlik Koordinasyon ve Destek Merkezi Siber Güvenlik Birimi Başkanı Süleyman Anıl ise ODTÜ'nün siber güvenlik eğitimlerinde merkez olmasını hedeflediklerini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:42
Anahtar Kelimeler:
NATO
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