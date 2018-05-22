Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102690
ALTIN
193.593
DOLAR
4.6449
STERLİN
6.2460
EURO
5.4783
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı...
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon'...
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini...
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
“Müzik tutku işidir”
“Müzik tutku işidir”

Sezonun ilk mercimeği GTB'de işlem gördü

Hasat sezonunun ilk mahsulü kırmızı mercimeği Gaziantep Ticaret Borsasında kilogramı 2 liradan alıcı buldu.

Sezonun ilk mercimeği GTB'de işlem gördü

Hasat sezonunun ilk mahsulü kırmızı mercimeği Gaziantep Ticaret Borsasında kilogramı 2 liradan alıcı buldu.

22 Mayıs 2018 Salı 16:01
0 Okunma
Sezonun ilk mercimeği GTB'de işlem gördü

GAZİANTEP 

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı mercimek üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni sezonun ilk mahsul mercimeği hasat edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yıldız köyünde çiftçi Şaban Baytekin tarafından yetiştirilen ilk mahsul kırmızı mercimek Gaziantep'e getirildi.

GTB hububat satış salonunda sabah seansında satışa sunulan 8,5 ton mercimeğin kilogramı 2 liradan alıcı buldu.

Mercimeği satan tüccar İsmail Korkmaz, ilk mahsul kırmızı mercimeğin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yetiştirildiğini, ürünün normalden 10-15 gün önce hasat edildiğini belirtti.

Korkmaz, mercimekte verim ve kalite açısından iyi bir sezon beklediklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
 kırmızı Mercimek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak'ta PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Şırnak'ta PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Taşınır rehin işlemlerinde yeni dönem
Taşınır rehin işlemlerinde yeni dönem
Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe
Genç çiftçilere 503 milyon lira hibe
DenizBank yönetiminden açıklama
DenizBank yönetiminden açıklama
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı
TAI ile Boeing arasında yeni anlaşma
TAI ile Boeing arasında yeni anlaşma
Rusya’dan ABD ve Batılı ülkelere 'karşı yaptırım' hamlesi
Rusya’dan ABD ve Batılı ülkelere 'karşı yaptırım' hamlesi
Parti ve ittifakların pusuladaki yeri belli oldu
Parti ve ittifakların pusuladaki yeri belli oldu
Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ