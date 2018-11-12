Şemdinli şehitlerimizi uğurluyoruz

ANKARA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından helikopterle Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi.

Anne Meryem ve baba Cafer Kaşık ile akrabalarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker'in de aralarında bulunduğu protokol üyelerince karşılanan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere cenaze aracıyla merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacaoğlan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Şehidin naaşı daha sonra törenin düzenleneceği Ulu Cami'ye getirildi.

Şehit Kaşık'ın cenazesi, Kahramanmaraş Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

Şehit Er Kaymakçı son yolculuğuna uğurlandı

Patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı'nın cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla getirildiği Gaziantep Havalimanı'nda askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Aile fertleri, daha sonra Asri Mezarlık Camisi'ne götürülen şehidin tabutuna sarılıp helalleşti. Kaymakçı'nın anneannesi de torununun fotoğrafına sarılıp "Mis gibi kokuyor." diyerek ağladı.

Şehit Kaymakçı'nın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, askerler, protokol üyeleri ve vatandaşların omuzlarında taşınarak, şehitlikte dualar ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Yaklaşık 10 aylık asker olduğu belirtilen şehidin, 4 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.

Şehit er Yusuf Önder memleketi Alanya'da defnedildi

Patlamada şehit olan askerlerden 22 yaşındaki Topçu Er Yusuf Önder'in cenazesi, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Önder'in ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Van'daki törenin ardından hava yoluyla Antalya Gazipaşa Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesi, buradan, helallik alınması için Alanya Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'taki baba evine götürüldü.

Annesi Sevcan, ablası Selma ve babası Sunay Önder ile çok sayıda vatandaşın helalliğinin ardından şehidin cenazesi dualarla Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı'ndaki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Camide düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Topçu Er Yusuf Önder'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit er Melih Sancar İstanbul'da toprağa verildi

Kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit düşen er Melih Sancar'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Melih Sancar için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında iki asker nöbet tuttu. Şehit Sancar'ın babası Müslüm, annesi Nilgün, kardeşleri Selin, Semih ve Okan Sancar taziyeleri kabul etti.

İkindi namazından önce şehit er Sancar için sala verildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

İkindi namazının ardından şehit Sancar'ın cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, yaptığı konuşmada, "İnşallah ölümsüzlük şerbetini içenlerden oldu. Biz bugün onun bu yolculuğuna şahitlik etmek üzere bu yolculuğu sırasında ona yeniden vazifemizi icra etmek için buradayız. Gören demektir şehit, hem de görülen manasındadır. Şehit, gittiği makamı gördüğü için şehittir. Onun şehadeti, başkaları tarafından görüldüğü için şehittir. O, ayrıca herkes gibi lafzıyla değil, kanıyla, bedeniyle, canıyla davasına inandığı için şehittir. Biz inanıyoruz ki Melih Sancar evladımız Rabbinin katına şehit olarak gitmiştir." dedi.

Müftü Yılmaz, konuşmasının ardından şehit Sancar için helallik istedi.

Daha sonra askerler tarafından top arabasına konulan Sancar'ın cenazesi, askeri bando ve kortej eşliğinde bir süre taşındı. Saygı geçişinin ardından askeri cenaze aracıyla Edirnekapı Şehitliği'ne götürülen Sancar'ın cenazesi toprağa verildi.

Sancar'ın ailesinin, cenaze töreni boyunca büyük metanet gösterdiği görüldü.