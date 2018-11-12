Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92996
ALTIN
212.879
DOLAR
5.4871
STERLİN
7.0648
EURO
6.1856
Fenerbahçe 6 hafta sonra!...
Son Dakika
Fenerbahçe 6 hafta sonra!...
Kasımpaşa deplasmanda kazandı
Son Dakika
Kasımpaşa deplasmanda kazandı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Havayolu yolcuları arttı
Havayolu yolcuları arttı
Endonezya'da heyelan: 7 ölü
Endonezya'da heyelan: 7 ölü

Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan dört askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan dört askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:12
0 Okunma
Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı

VAN

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 4 asker için Van'da tören düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene şehit yakınları, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu dua sonrası şehitler Topçu Er Samet Kaymakçı (Gaziantep), Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (Kahramanmaraş/Onikişubat), Topçu Er Yusuf Önder (Antalya/Alanya) ve Topçu Er Melih Sancar'ın (İstanbul/Eyüp) naaşları askeri uçakla memleketlerine uğurlandı.

AA

Son Güncelleme: 12.11.2018 11:14
Anahtar Kelimeler:
Şemdinli şehitleriHakkari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz'
'Terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz'
TSK ve ABD Münbiç'te ikinci ortak devriye faaliyetine başladı
TSK ve ABD Münbiç'te ikinci ortak devriye faaliyetine başladı
'YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok'
'YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok'
ABD YAPTIRIMLARI VE İRAN TÜRKİYE NE DİYOR?
ABD YAPTIRIMLARI VE İRAN TÜRKİYE NE DİYOR?
YAPTIRIM MI, SAVAŞ MI?
YAPTIRIM MI, SAVAŞ MI?
'Kurum kültürünün oluşturulması acil bir ihtiyaç'
'Kurum kültürünün oluşturulması acil bir ihtiyaç'
Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek
Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek
Kaşıkçı cinayeti üstü örtülebilecek bir mesele değildir
Kaşıkçı cinayeti üstü örtülebilecek bir mesele değildir
Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı
Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ