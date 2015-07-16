İSTANBUL

Edirnekapı Şehitliği, Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınlarıyla doldu.

Aileler, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okudu, dualar etti. Yanlarında getirdikleri künye, cevşen ve tespihleri mezar taşlarına astı.

Bazı şehit yakınlarının, mezarların bakımını yapıp, çiçek ektikleri gözlendi. Şehitlikte görevli askerler, ailelere refakat edip, mezara dökmeleri için su taşıdı.

Şehitler törenle anıldı

Sivas'ta da sabah erken saatlerden itibaren Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliğini ziyaret edenler mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Garnizon Komutanlığı, şehit kabirlerini çiçeklerle donatırken, bazı aileler de mezarları temizleyerek su döktü.

Şehitliği ziyaret gelen vatandaşlar kabristanın içerisinde bulunan ve şehitlerin kişisel eşyalarının sergilendiği Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.

Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde ise Ramazan Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kırşehir Müftüsü Mehmet Şahin, şehitler için dua etti.

Daha sonra, Vali Yardımcısı Serdar Polat, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Murat Bulut, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Beşkardeş şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.