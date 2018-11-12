Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92192
ALTIN
211.004
DOLAR
5.4393
STERLİN
7.0191
EURO
6.1306
Fatih Terim ameliyat oldu
Fatih Terim ameliyat oldu
Ayser Doğramacı son yolculuğuna uğurlandı
Ayser Doğramacı
Aşılamayla her yıl 14 bin 296 çocuğu ölümden kurtarıyoruz
Aşılamayla her yıl 14 bin...
Kendimi usta saymıyorum
Kendimi usta saymıyorum
'Göz tembelliği kalıcı görme kaybına neden olabilir'
'Göz tembelliği kalıcı görme kaybına...

Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:02
0 Okunma
Şehit Uzman Çavuş Doğan son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenledikleri saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta düzenlenen askeri törenden sonra Doğan'ın (21) naaşı, Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Naaş, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Esenpınar İlkokulu'nun bahçesine götürüldü.

Cenaze törenine, şehidin annesi Halime, babası Ayhan, kardeşleri Betül ve Rukiye Doğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bazı milletvekilleri, 6. Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Çavuşoğlu, baba Ayhan Doğan'ı teskin etmeye çalıştı.

Anne Halime Doğan, oğlunun tabutunun yanına gelerek, "Ağlamayacağım, düşmanı sevindirmeyeceğim. Yavrum vatan için şehit oldu. Bayrak dalgalansın göklerde, ben ağlamayacağım. Ona dua edeceğim. Kanını yerde koymasınlar. Vatan sağ olsun. Yavrum şehit olmak istiyordu zaten." diye konuştu.

İl Müftüsü Şaban Kondi, cenaze namazını kıldırmadan önce şehitlik hakkında bilgi vererek, "Şehidimizin annesinden ve babasından aldığımız bilgiye göre, şehidimiz bu mesleğe başladığı andan itibaren şehadeti arzuluyormuş. Geçen hafta buraya geldiğinde şehit olduğunda gömüleceği yeri bile anne ve babasına göstermiş. Böylesine şehadeti özleyen bir kardeşimiz kendisi." dedi.

Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, baba Ayhan Doğan ile askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman Çavuş Doğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şemdinli şehitlerimizi uğurluyoruz
Şemdinli şehitlerimizi uğurluyoruz
Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı
Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı
'Terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz'
'Terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğiz'
TSK ve ABD Münbiç'te ikinci ortak devriye faaliyetine başladı
TSK ve ABD Münbiç'te ikinci ortak devriye faaliyetine başladı
'YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok'
'YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok'
ABD YAPTIRIMLARI VE İRAN TÜRKİYE NE DİYOR?
ABD YAPTIRIMLARI VE İRAN TÜRKİYE NE DİYOR?
YAPTIRIM MI, SAVAŞ MI?
YAPTIRIM MI, SAVAŞ MI?
'Kurum kültürünün oluşturulması acil bir ihtiyaç'
'Kurum kültürünün oluşturulması acil bir ihtiyaç'
Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek
Furkan Bayraktar'dan Sosyal Destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ