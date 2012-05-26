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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Polis memuru Geben, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Polis memuru Geben, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 17:18
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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'nin Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Polis Memuru Ahmet Geben'in (38) cenazesi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de katıldığı törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Göksun'a getirilen şehidin naaşı, Kurtuluş Mahallesi'nde baba evine götürüldü. 
Cenazenin getirilişi sırasında şehidin bazı yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Burada bir süre bekletilen şehidin cenazesi, daha sonra Ulu Cami'ye götürüldü. 
İçişleri Bakanı Şahin, Ulu Cami önünde şehidin annesi Esme Geben'in elini öperek, Geben'e baş sağlığı diledi. 
Bu arada, mart ayında Cudi'de şehit olan Polis Memuru Yavuz Selim Arslan'ın kız kardeşi Nuriye Arslan, elinde ağabeyinin fotoğrafıyla katıldığı törende bir süre Şehit Polis Memuru Ahmet Geben'in cenazesinin başında bekledi. 
Şehidin 13 yaşındaki kızı Kardelen Geben'i teselli eden Arslan, ''Biz güçlü olmalıyız. Ağlama. Sen şehit kızısın'' dedi.
Şehidin 5 yaşındaki oğlu Efe'nin de babasının polis şapkasını taktığı görüldü. Şehidin eşi Ayten Geben de ''Allah'ım bu bir rüya olmalı. Şehidim sana güle güle. Geride oğlun var'' diyerek gözyaşı döktü.
Daha sonra İlçe Müftüsü Süleyman Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 09:21
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Şehit Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı
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