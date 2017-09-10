Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Kardemir Karabükspor transferde titiz davrandı
Kardemir Karabükspor transferde titiz davrandı
Manchester United puan kaybetti
Manchester United puan kaybetti
Güneş: Kazanma isteğimiz sahaya yansıdı
Güneş: Kazanma isteğimiz sahaya yansıdı
Ömer Gül'ün Zirve'si 
Ömer Gül'ün Zirve'si 

Şehit polis memuru Saka son yolculuğuna uğurlandı

Van'da zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Şehit polis memuru Saka son yolculuğuna uğurlandı

Van'da zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

10 Eylül 2017 Pazar 19:19
0 Okunma
Şehit polis memuru Saka son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Van'da zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Şehidin cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi.

Cenazenin uçaktan indirilişi sırasında, şehidin kardeşi Kenan Saka, "Türkiye seninle gurur duyuyor." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Polislerin yardımıyla güçlükle ayakta duran şehidin annesi Mukadder Saka morgun kapısının önünde, "Yavrum ben dayanamam, sana bakamam. Yavrum ben sana dayanıp bakamam." diyerek gözyaşı döktü. 

Daha sonra helallik alınması için Kızılırmak Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehidin naaşı, ardından Ulu Cami'ye getirildi.

"Bu bayrak bize emanet, yıkılmadık"

İkindi vakti burada düzenlenen törende, tabuta sarılan şehidin kardeşi Kenan Saka, "Bu nasıl acı Allah'ım. Kardeş bu bayrak bize emanet, yıkılmadık." dedi.

Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Kabristanlığı Polis Şehitliği'ne defnedildi. 

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrilmiş, kazada Saka şehit olmuş, 3 polis yaralanmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
şehit Polis Memuru SakaÖnce Vatan GazetesiSon Yolculuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ ile mücadelemizi dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz
FETÖ ile mücadelemizi dost ve kardeşlerimizin güvenliği için de yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arakan için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arakan için çok taraflı bir diplomasi yürütüyoruz'
Türkiye Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzattı
Türkiye Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzattı
Emine Erdoğan Bangladeş'te
Emine Erdoğan Bangladeş'te
Erdoğan ile Myanmar lideri Suu Çii görüştü
Erdoğan ile Myanmar lideri Suu Çii görüştü
'Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz'
'Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz'
'Yargı, ihanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında'
'Yargı, ihanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında'
Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki
Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki
“Sağlıklı Uzun Yaşamın Çatısı Ege”
“Sağlıklı Uzun Yaşamın Çatısı Ege”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ