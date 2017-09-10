Şehit polis memuru Saka son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS - Van'da zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Şehidin cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi.

Cenazenin uçaktan indirilişi sırasında, şehidin kardeşi Kenan Saka, "Türkiye seninle gurur duyuyor." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Polislerin yardımıyla güçlükle ayakta duran şehidin annesi Mukadder Saka morgun kapısının önünde, "Yavrum ben dayanamam, sana bakamam. Yavrum ben sana dayanıp bakamam." diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra helallik alınması için Kızılırmak Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehidin naaşı, ardından Ulu Cami'ye getirildi.

"Bu bayrak bize emanet, yıkılmadık"

İkindi vakti burada düzenlenen törende, tabuta sarılan şehidin kardeşi Kenan Saka, "Bu nasıl acı Allah'ım. Kardeş bu bayrak bize emanet, yıkılmadık." dedi.

Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Kabristanlığı Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı araç, Özalp ilçesine bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'nde şarampole devrilmiş, kazada Saka şehit olmuş, 3 polis yaralanmıştı.