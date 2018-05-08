Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99364
ALTIN
182.771
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8566
EURO
5.1228
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi
'İkinci baharı' kısa sürdü
'İkinci baharı' kısa sürdü
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
Tiyatro 'Sınır' tanımadı
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal Öztürk
İçimizden Biri : Ayfer Sarısal...
Amigurumi bebek yapıyor
Amigurumi bebek yapıyor

Seçim standındaki bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı

Bağcılar’daki seçim standında yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 2 şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Seçim standındaki bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı

Bağcılar’daki seçim standında yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 2 şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

08 Mayıs 2018 Salı 21:49
0 Okunma
Seçim standındaki bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Bağcılar’daki seçim standında yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar Meydan'da 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Şenel B. ve Ferdi A. ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede cumhuriyet savcısına ifade veren Şenel B, olay tarihinde Bağcılar Meydan'da İYİ Parti standının olduğu yerden bir kadının bağırdığını, o yöne baktıklarında bağıran kadının polis eşi olduğunu ve taciz edildiğini söylediğini belirtti. Çevreden vatandaşların oraya gitmesiyle kargaşa yaşandığını ve bir anda kavganın ortasında kaldıklarını dile getiren şüpheli, kimseyi tehdit etmediğini ve yaralamadığını savundu.

Şüpheli Ferdi A. da olay günü İYİ Parti seçim standının yanında bir bağrışma meydana geldiğini, oradaki bir kadının hem polis hem de polis eşi olduğunu ve taciz edildiğini söylediğini anlattı. Polis ekiplerinin tacizciyi yakaladığını, çevredeki vatandaşların da tacizciye tepki gösterdiğini ifade eden Ferdi A. kendilerinin de tacizciye tepki gösterdiğini belirtti. Neden olduğunu anlayamadığı şekilde bir kargaşa çıktığını kaydeden şüpheli, kimseyi yaralamadığını ileri sürdü.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikte, şikayetçi Yalçın Y'nin, kendisini bıçaklayan kişilerin Ferdi A. ve Şenel B. olduğunu söylediği beyanı okundu.

Şüphelilerin avukatı Orkun Ayhan, hakimlikteki savunmasında, 2 ayrı olay olduğunu ilk olayda İYİ Parti standı önündeki sivil giyimli kadın polis memurunun taciz edildiğini, polis ekiplerinin tacizciyi yakaladığını ve bunun üzerine kalabalığın toplandığını aktardı. Bu olayın hemen ardından bir arbede yaşandığını ve parti görevlileri dışında kişilerin de tacizciye tepki göstermek amacıyla olay yerine geldiğini anlatan Ayhan, olayla ilgili düzenlenen tutanak ve alınan ifadelerin matbu şekilde düzenlendiğini dile getirdi.

Hakimlik, şüpheliler Ferdi A. ve Şenel B'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seçim StandıBıçaklı Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden 9 il için yağış uyarısı
Meteorolojiden 9 il için yağış uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı
'Çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayın' uyarısı
'Çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayın' uyarısı
Mardin'de 8 bin yıllık Bilali Şenlikleri kutlandı
Mardin'de 8 bin yıllık Bilali Şenlikleri kutlandı
Kuvvetli yağış başkentte hayatı olumsuz etkiledi
Kuvvetli yağış başkentte hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıklıyor
Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
Türkiye'nin yeni zırhlısı görücüye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul açılışı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul açılışı yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ