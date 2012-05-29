Sayıştay 150 yaşında

ANKARA - Sayıştay'da düzenlenen törende konuşan TBMM Başkanı Cemil Çiçek de ''TBMM olarak Türkiye'yi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacak yeni bir anayasanın hazırlığı içindeyiz. Temel hedefimiz daha özgür, daha güçlü ve daha saygın bir Türkiye'dir'' dedi.



Sayıştay'ı, yeni anayasada, hem denetim hem de yargı fonksiyonlarını en etkin şekilde yerine getirecek bir konuma kavuşturmak gerektiğine işarete eden Çiçek, Türkiye'nin daha güçlü, istikrarlı ve sürdürülebilir bir zeminde hızla mesafe alabilmesi için Sayıştay'ın hayati fonksiyonları icra edeceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da kutlama mesajında, Sayıştay'ın, sürdürmekte olduğu denetim göreviyle, kamu yönetiminin mali yönden doğru, etkin ve verimli işleyişine, bunun yanı sıra halkın refah ve mutluluğuna hizmet ettiğini bildirdi.