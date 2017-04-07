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Savaş suçlarına karşı atılmış bir adım olarak bunu olumlu buluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Esed rejiminin savaş suçlarına karşı atılmış bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Savaş suçlarına karşı atılmış bir adım olarak bunu olumlu buluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Esed rejiminin savaş suçlarına karşı atılmış bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

07 Nisan 2017 Cuma 15:50
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Savaş suçlarına karşı atılmış bir adım olarak bunu olumlu buluyoruz

HATAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

"Yaşananlar DEAŞ kılıfına sığmayacak kadar açık"

"Çocukların hunharca katledildiği bir dünyada, kimsenin kendini huzur ve güvende hissetmeye hakkı yoktur." diyen Erdoğan, "Bu yaşananların ardından herkesin bulunduğu yeri, pozisyonu gözden geçirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Hiç kimse işledikleri insanlık suçlarını, çocuk katliamlarını, DEAŞ'la mücadele kılıfı altında gizlemeye kalkmamalıdır. Suriye'de yaşananlar DEAŞ kılıfına sığmayacak kadar açıktır, trajiktir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Esed rejiminin kimyasal ve konvansiyonel silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı atılmış bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yeterli mi? Ben bunu da yeterli görmüyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanSavaş SuçlarıABDSuriye
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