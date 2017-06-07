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SAT'lardan 26 dakikada tarihi operasyon

Süveyş Kanalı açıklarında Kongo bayraklı gemiye yapılan ve Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde en yüklü miktarda eroinin ele geçirildiği operasyonda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAT komandolarının başarısı dikkati çekti.

SAT'lardan 26 dakikada tarihi operasyon

Süveyş Kanalı açıklarında Kongo bayraklı gemiye yapılan ve Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde en yüklü miktarda eroinin ele geçirildiği operasyonda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAT komandolarının başarısı dikkati çekti.

07 Haziran 2017 Çarşamba 11:03
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SAT'lardan 26 dakikada tarihi operasyon

ANKARA (AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti bayraklı "Commander Tide" isimli gemide uyuşturucu bulunduğu ihbarının alınmasının ardından gemi takibe alındı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezince takip edilen gemiye ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığının desteklenmesi için Seahawk helikopterinin bulunduğu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Sualtı Taarruz (SAT) Görev Timinin de konuşlu olduğu fırkateyn görevlendirildi.

Süveyş Kanalı kuzeyine intikal eden fırkateyn tarafından keşif ve gözetleme faaliyetine başlandı. Fırkateynden havalanan helikopter tarafından ticari geminin yeri teyit edildi, ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 2 Haziran'da operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında SAT timinde görevli komandolardan bir kısmı botlarla gemiye yaklaştı. Bu sırada geri kalan SAT personelini taşıyan helikopter de fırkateynden havalandı. Komandolar eş zamanlı olarak botlardan ulaştıkları ve helikopterden iple indikleri gemiye çıktı. Komandolar kısa sürede gemi personelini kontrol altına aldı. SAT komandolarının operasyonu 26 dakika içinde başarıyla tamamlandı.

"Commander Tide" isimli gemi, kontrol altına alınmasının ardından kolluk kuvvetlerince yapılacak detaylı incelemeler için Sahil Güvenlik Komutanlığının 2 arama kurtarma gemisi eşliğinde 4 Haziran'da Aksaz Deniz Üs Komutanlığına getirildi.

Aramalara "Çakıl" da katıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla Narkotik Birimi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gemide yaptığı aramalara SAT personeli de eşlik etti. Aramalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığının "Çakıl" isimli narkotik madde arama köpeği de görev aldı.

Geminin sintinesinde kilitli bölmelerde 40 çuvalda yirmi beşerli paketlerde olmak üzere bir ton 71 kilogram eroin ele geçirildi. Bunun, Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüklü miktarda eroin olduğu belirtildi.

Operasyonun, 22 Mayıs 2016'da Akdeniz'de düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu Er Alper Al anısına ithaf edildiği kaydedildi.

AA

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