Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Şanlıurfa'da 5 polis meslekten ihraç edildi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 polis memuru, "Siyasi faaliyetlerde bulunmak, siyasi partilerin zarar ve yararlarına çalışmak" suçlamasıyla meslekten ihraç edildi.

Şanlıurfa'da 5 polis meslekten ihraç edildi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 polis memuru, "Siyasi faaliyetlerde bulunmak, siyasi partilerin zarar ve yararlarına çalışmak" suçlamasıyla meslekten ihraç edildi.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 15:05
1179 Okunma
Şanlıurfa'da 5 polis meslekten ihraç edildi
ŞANLIURFA

"Siyasi faaliyetlerde bulunmak, siyasi partilerin zarar ve yararlarına çalışmak" suçlamasıyla açığa alınan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 polis memuru, meslekten ihraç edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şubesinde görevli T.B, T.P, M.U, Ö.E. ve K.K, Aralık 2014'teki Kobani (Ayn el Arap) olayları sırasında Plaka Tanıma Sistemi'ni devre dışı bıraktıkları iddiasıyla açığa alındı.

Soruşturma kapsamında 5 polis memuru, siyasi partilere destek verdikleri ve siyasi eylemlerin içinde bulundukları iddiasıyla meslekten ihraç edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan polis memurlarının, ihraç kararının tebliğ edilmesinin ardından kurumla ilişiği kesildi.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2015 13:38
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Şanlıurfada 5 Polis Meslekten Ihraç Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ