Şanlıurfa'da 5 polis meslekten ihraç edildi

ŞANLIURFA

"Siyasi faaliyetlerde bulunmak, siyasi partilerin zarar ve yararlarına çalışmak" suçlamasıyla açığa alınan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 polis memuru, meslekten ihraç edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şubesinde görevli T.B, T.P, M.U, Ö.E. ve K.K, Aralık 2014'teki Kobani (Ayn el Arap) olayları sırasında Plaka Tanıma Sistemi'ni devre dışı bıraktıkları iddiasıyla açığa alındı.

Soruşturma kapsamında 5 polis memuru, siyasi partilere destek verdikleri ve siyasi eylemlerin içinde bulundukları iddiasıyla meslekten ihraç edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan polis memurlarının, ihraç kararının tebliğ edilmesinin ardından kurumla ilişiği kesildi.