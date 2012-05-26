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Saldırının ardındaki dram

Kayseri'deki bombalı saldırı eyleminde ağır yaralanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren İsmail Sakın'ın ailesi tarafından terk edildiği ve 4 yaşında devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Saldırının ardındaki dram

Kayseri'deki bombalı saldırı eyleminde ağır yaralanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren İsmail Sakın'ın ailesi tarafından terk edildiği ve 4 yaşında devlet korumasına alındığı öğrenildi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 09:33
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Saldırının ardındaki dram
Kayseri'deki Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren teknisyen İsmail Sakın'ın, annesi terk ettiği için 4 yaşında devlet korumasına alındığı ve 2005 yılına kadar yetiştirme yurdunda kaldığı öğrenildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Fakıbeyli köyünde 6 Mayıs 1987 yılında dünyaya gelen İsmail Sakın, henüz 2 yaşındayken babasını kaybetti.
Annesi bir başkasıyla evlendiği için 13 Kasım 1991'de devlet korumasına alınarak Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Yuvası'na yerleştirilen Sakın, 18 yaşına girdiği 2005 yılına kadar yuva ve yurtlarda barındı.
Yurttaki örnek kişiliğiyle dikkati çeken Sakın, Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra da Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen olarak işe başladı.
Evli ve 1 çocuk babası olan Sakın'ın eşinin de 3 aylık hamile olduğu ve 1,5 ay önce askerden geldiği öğrenildi.
'ÖRNEK BİR ÇOCUKTU' 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Karadeli de 18 yaşına kadar devlet korumasında olan İsmail Sakın'ın örnek gösterdikleri bir çocuk olduğunu belirtti.
Sakın'ın çalışkanlığıyla ve beyefendi kişiliğiyle arkadaşları arasında dikkati çektiğini vurgulayan Karadeli, ''İsmail'in örnek kişiliği aramızdan ayrılmasının ardından 6-7 yıl geçmesine rağmen bugün bile hala konuşuluyor. Çok çalışkan bir çocuktu. Boş zamanlarında fırınlarda çalışarak harçlığını çıkarırdı. Bombalı saldırıda yaralanması bizi çok üzdü. Kendisine ve diğer yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz'' diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.05.2012 01:35
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