Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Saldırılar "zaman ayarlı"

Terör örgütünün 1984'teki ilk eyleminden bugüne gerçekleştirdiği bazı kanlı eylemleri, Türkiye'deki önemli olayların tarihleriyle çakışıyor.

Saldırılar "zaman ayarlı"

Terör örgütünün 1984'teki ilk eyleminden bugüne gerçekleştirdiği bazı kanlı eylemleri, Türkiye'deki önemli olayların tarihleriyle çakışıyor.

19 Haziran 2012 Salı 16:40
493 Okunma
Saldırılar
ANKARA

Terör örgütü PKK'nın, 1984'teki ilk eyleminden bugüne kadar gerçekleştirdiği bazı kanlı eylemleri, Türkiye'deki önemli olayların tarihleriyle çakışıyor. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi için Meksika'da bulunduğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör sorununun çözümüne yönelik girişiminin gündemde olduğu, Diyarbakır bağımsız milletvekili Leyla Zana'nın açıklamalarının tartışıldığı dönemde, Hakkari'den yine hain bir saldırı haberi geldi. 
Başbakan Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile Meksika'da gerçekleştireceği görüşmeden saatler önce gerçekleşen ve 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin yaralandığı saldırı, bir kez daha ''çakışan tarihleri'' akıllara getirdi. 
Türkiye 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra 6 Kasım 1983'te gerçekleştirilen seçimlerle yeni döneme girdiğinde, terör örgütü PKK'nın da ilk silahlı eylemini gerçekleştirmesi dikkati çekti. Eruh ve Şemdinli'de 15 Ağustos 1984'te gerçekleştirilen saldırılarda 1 er şehit oldu, 3'ü sivil 12 kişi yaralandı.
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başlattığı süreçte, MGK'nın hükümete ''silahlı eylemlere katılmayan terör örgütü üyelerinin teslim olmaları halinde affedilmelerini'' tavsiye ettiği gün, Bingöl-Elazığ yolunu kesen teröristler 33 silahsız eri şehit etti.
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören anayasa değişikliğine ilişkin referandumun gerçekleştirildiği 21 Ekim 2007'de, Dağlıca'da yaşanan çatışmada 12 asker şehit oldu.
Erdoğan'ın, ''Arap Baharı'' turuna ve ABD'ye yaptığı ziyarete denk gelen 2011 yılının Eylül ayındaki saldırılarda asker, polis ve sivil 27 kişi yaşamını yitirdi.
Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun ilk toplantısının beklendiği 19 Ekim 2011'de Hakkari'den 24 şehit haberi geldi.

Saatler kala
Başbakan Erdoğan'ın ABD Başkanı Obama ile görüşmesine saatler kala gerçekleşen bugünkü saldırı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör sorununun çözümüne yönelik girişiminin ve Leyla Zana'nın açıklamalarının tartışıldığı gündemi değiştirdi.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 08:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ