Saldırılar

Terör örgütü PKK'nın, 1984'teki ilk eyleminden bugüne kadar gerçekleştirdiği bazı kanlı eylemleri, Türkiye'deki önemli olayların tarihleriyle çakışıyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Zirvesi için Meksika'da bulunduğu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör sorununun çözümüne yönelik girişiminin gündemde olduğu, Diyarbakır bağımsız milletvekili Leyla Zana'nın açıklamalarının tartışıldığı dönemde, Hakkari'den yine hain bir saldırı haberi geldi.

Başbakan Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile Meksika'da gerçekleştireceği görüşmeden saatler önce gerçekleşen ve 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin yaralandığı saldırı, bir kez daha ''çakışan tarihleri'' akıllara getirdi.

Türkiye 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra 6 Kasım 1983'te gerçekleştirilen seçimlerle yeni döneme girdiğinde, terör örgütü PKK'nın da ilk silahlı eylemini gerçekleştirmesi dikkati çekti. Eruh ve Şemdinli'de 15 Ağustos 1984'te gerçekleştirilen saldırılarda 1 er şehit oldu, 3'ü sivil 12 kişi yaralandı.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başlattığı süreçte, MGK'nın hükümete ''silahlı eylemlere katılmayan terör örgütü üyelerinin teslim olmaları halinde affedilmelerini'' tavsiye ettiği gün, Bingöl-Elazığ yolunu kesen teröristler 33 silahsız eri şehit etti.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören anayasa değişikliğine ilişkin referandumun gerçekleştirildiği 21 Ekim 2007'de, Dağlıca'da yaşanan çatışmada 12 asker şehit oldu.

Erdoğan'ın, ''Arap Baharı'' turuna ve ABD'ye yaptığı ziyarete denk gelen 2011 yılının Eylül ayındaki saldırılarda asker, polis ve sivil 27 kişi yaşamını yitirdi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun ilk toplantısının beklendiği 19 Ekim 2011'de Hakkari'den 24 şehit haberi geldi.

Saatler kala

Başbakan Erdoğan'ın ABD Başkanı Obama ile görüşmesine saatler kala gerçekleşen bugünkü saldırı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör sorununun çözümüne yönelik girişiminin ve Leyla Zana'nın açıklamalarının tartışıldığı gündemi değiştirdi.