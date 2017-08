“Sağlıklı Uzun Yaşamın Çatısı Ege”

Nezahat Göçmen

Geçtiğimiz gün, Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı Umut ÇINAR Nazilli’ye ziyarette bulundu. Düyader Uzun Yaşam ve İleri Yaş Araştırma Komisyon Başkanı Engin TULUMBACI, Çınar’a eşlik etti. Çalışmaları değerlendirmek ve bayram için ziyaretlerde bulundular.

Uzun Yaşam ve İleri Yaş Araştırma Komisyon Başkanı Engin TULUMBACI “Ülkemizin her köşesinde çalışmalar yapan Başkanımız bayram ziyareti ve değerlendirmeler için Nazillimize geldi. Ege programı kapsamında şehrimizde bulunan Umut Başkanımız ile bazı ziyaretlerde bulunduk, çalışmaları değerlendirdik. Nazilli’yi her fırsatta model olarak Dünya’ya anlatan derneğimiz daha farklı projelerle yine Nazilli farkını yaşatacaktır. Çünkü Nazilli özelliği olan bir şehirdir. Özellikle iklimi, yaşam şartları, toprağı ve insanı. Yazılı ve görsel bir çok haberler de yer alan Nazillimizin yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşayanları önem arz etmekte, dünya ya örnek olmaktadır. Örnek olmaya devam edeceğiz. Düyader ve Dümader Genel Başkanımız sayın Umut Çınar ile şimdiden tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyor, tekrarlarına hep birlikte ulaşmayı diliyoruz.”

Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı Umut ÇINAR ; “Ülkemiz için önemli gelir kaynaklarından biri olacağı düşünülen sağlık turizmi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle de sağlık turizmi ile ilgili olarak gündemde yer tutuyoruz.Çalıştay grubumuz Türsab yurtdışı Temsilcisi sayın Hüseyin Baraner , AGN Otel A.Ş. yönetim kurulu başkanı Salih Kadayıfçıoğlu, Umut Çınarı Global ekibi Özgür Soy, Ege Erkoçak ve Dr. Süleyman Bulut ile istişarelerde bulunduk.Ege bölgesinin özellikle uzun yaşam ile anılmasından dolayı ,bir çok ülkeden cazibe merkezi Ege ye gelmek isteyenlerden telefon alıyoruz, dünyanın giderek yaşlandığını ve bunun farkında olanların da uzun ve sağlıklı yaşam için Ege yi bilmeleri önemli olacaktır.Fikirleri ve örnek çalışmaları ile turizme ciddi katkısı olan,sağlıklı uzun yaşam bölgesi Ege diyen Türsab yurtdışı Temsilcisi sayın Hüseyin BARANER Umut Çınarı Global grubu ile 2018 de milyonlarca turisti Ege’ye getirmeye hazır olduklarını belirtmiş ve Ege’nin sağlık,inanç ve genel turizm de çatı olacağı konusunda farkındalık oluşturmuştur. Sağlık turizmi çalıştayları çerçevesinde Ege bölgesi başta olmak üzere ziyaretler gerçekleştirdik. İzmir,Muğla,Çanakkale,Kuşadası,Nazilli olmak üzere ziyaretlerde bulunduk.

Çınar “Uzun yaşamın kalbi Nazilli ‘den Dünya ya selam olsun”

Burada ki yaşam şartları, iklim faktörü, insanların samimiyeti, doğal yaşam şartları her zaman olduğu gibi ilgimizi her daim çekmektedir. Ankara merkezli olan Derneğimizi Başkent’te sınırlamadık, dünya yı geziyoruz ve her yerden binlerce gönüllümüz var. Bu sayede yaşamın kalitesine gösterilen özeni ve çalışmalarımızı dünya ya duyurmuş oluyoruz. Bir kişiye faydamızın olması, bir kişinin dahi sağlıklı yaşamasını ve sağlıklı yaş almasını sağlamak bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Bayram öncesi hem gönülleri almak, hem de çalışmalarımızı sürdürmek için Nazillideyiz. Nazilli bizim için çok önemli ve yaptığımız toplantılar, icra ettiğimiz çalışmalarda Nazilli ‘yi her daim model alıyoruz. Nazilli yaşlılık ve sağlıklı yaşam konusunda ilklerin şehri, bir çok proje Nazilli de başladı, onun için bizim için merkez üssümüz desek yanlış olmaz. Bu vesile ile Uzun yaşamın kalbinden, Nazilli ‘den tüm dünya ya selamlarımızı yolluyorum, herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum. Ömrünüz Nazilli gibi olsun.