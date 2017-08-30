Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110423
ALTIN
145.245
DOLAR
3.4523
STERLİN
4.4540
EURO
4.1165
Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed
Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed
Bizanslıların dini merkezi olan adada günlük yaşantı araştırılıyor
Bizanslıların dini merkezi olan adada...
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar...
Bilecik'in ormanları ona emanet
Bilecik'in ormanları ona emanet
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da

“Sağlıklı Uzun Yaşamın Çatısı Ege”

Geçtiğimiz gün, Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı Umut ÇINAR Nazilli’ye ziyarette bulundu. Düyader Uzun Yaşam ve İleri Yaş Araştırma Komisyon Başkanı Engin TULUMBACI, Çınar’a eşlik etti. Çalışmaları değerlendirmek ve bayram için ziyaretlerde bulundular. 

“Sağlıklı Uzun Yaşamın Çatısı Ege”

Geçtiğimiz gün, Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı Umut ÇINAR Nazilli’ye ziyarette bulundu. Düyader Uzun Yaşam ve İleri Yaş Araştırma Komisyon Başkanı Engin TULUMBACI, Çınar’a eşlik etti. Çalışmaları değerlendirmek ve bayram için ziyaretlerde bulundular. 

30 Ağustos 2017 Çarşamba 17:13
0 Okunma
“Sağlıklı Uzun Yaşamın Çatısı Ege”

Nezahat Göçmen

Geçtiğimiz gün, Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı Umut ÇINAR Nazilli’ye ziyarette bulundu. Düyader Uzun Yaşam ve İleri Yaş Araştırma Komisyon Başkanı Engin TULUMBACI, Çınar’a eşlik etti. Çalışmaları değerlendirmek ve bayram için ziyaretlerde bulundular. 

Uzun Yaşam ve İleri Yaş Araştırma Komisyon Başkanı Engin TULUMBACI “Ülkemizin her köşesinde çalışmalar yapan Başkanımız bayram ziyareti ve değerlendirmeler için Nazillimize geldi. Ege programı kapsamında şehrimizde bulunan Umut Başkanımız ile bazı ziyaretlerde bulunduk, çalışmaları değerlendirdik. Nazilli’yi her fırsatta model olarak Dünya’ya anlatan derneğimiz daha farklı projelerle yine Nazilli farkını yaşatacaktır. Çünkü Nazilli özelliği olan bir şehirdir. Özellikle iklimi, yaşam şartları, toprağı ve insanı.  Yazılı ve görsel bir çok haberler de yer alan Nazillimizin yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşayanları önem arz etmekte, dünya ya örnek olmaktadır. Örnek olmaya devam edeceğiz. Düyader ve Dümader Genel Başkanımız sayın Umut Çınar ile şimdiden tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyor, tekrarlarına hep birlikte ulaşmayı diliyoruz.”

Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Genel Başkanı Umut ÇINAR ; “Ülkemiz için önemli gelir kaynaklarından biri olacağı düşünülen sağlık turizmi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle de sağlık turizmi ile ilgili olarak gündemde yer tutuyoruz.Çalıştay grubumuz  Türsab yurtdışı Temsilcisi sayın Hüseyin Baraner , AGN Otel A.Ş. yönetim kurulu başkanı Salih Kadayıfçıoğlu, Umut Çınarı Global ekibi Özgür Soy, Ege Erkoçak ve Dr. Süleyman Bulut ile istişarelerde bulunduk.Ege bölgesinin özellikle uzun yaşam ile anılmasından dolayı ,bir çok ülkeden cazibe merkezi Ege ye gelmek isteyenlerden  telefon alıyoruz, dünyanın giderek yaşlandığını ve bunun farkında olanların da uzun ve sağlıklı yaşam için Ege yi bilmeleri önemli olacaktır.Fikirleri ve örnek çalışmaları ile turizme ciddi katkısı olan,sağlıklı uzun yaşam bölgesi Ege diyen Türsab yurtdışı Temsilcisi sayın Hüseyin BARANER Umut Çınarı Global grubu ile 2018 de milyonlarca turisti Ege’ye getirmeye hazır olduklarını belirtmiş ve Ege’nin sağlık,inanç ve genel turizm de çatı olacağı konusunda farkındalık oluşturmuştur.  Sağlık turizmi çalıştayları çerçevesinde Ege bölgesi başta olmak üzere ziyaretler gerçekleştirdik. İzmir,Muğla,Çanakkale,Kuşadası,Nazilli olmak üzere ziyaretlerde bulunduk. 

Çınar  “Uzun yaşamın kalbi Nazilli ‘den Dünya ya selam olsun”

 Burada ki yaşam şartları, iklim faktörü, insanların samimiyeti, doğal yaşam şartları her zaman olduğu gibi ilgimizi her daim çekmektedir. Ankara merkezli olan Derneğimizi Başkent’te sınırlamadık, dünya yı geziyoruz ve her yerden binlerce gönüllümüz var. Bu sayede yaşamın kalitesine gösterilen özeni ve çalışmalarımızı dünya ya duyurmuş oluyoruz. Bir kişiye faydamızın olması, bir kişinin dahi sağlıklı yaşamasını ve sağlıklı yaş almasını sağlamak bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Bayram öncesi hem gönülleri almak, hem de çalışmalarımızı sürdürmek için Nazillideyiz. Nazilli bizim için çok önemli ve yaptığımız toplantılar, icra ettiğimiz çalışmalarda Nazilli ‘yi her daim model alıyoruz. Nazilli yaşlılık ve sağlıklı yaşam konusunda ilklerin şehri, bir çok proje Nazilli de başladı, onun için bizim için merkez üssümüz desek yanlış olmaz.  Bu vesile ile Uzun yaşamın kalbinden, Nazilli ‘den tüm dünya ya selamlarımızı yolluyorum, herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum. Ömrünüz Nazilli gibi olsun. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nezahat GöçmenDünya Yaşlılık DerneğiUmut çınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü
Anıtkabir renkli görüntülere sahne oldu
Anıtkabir renkli görüntülere sahne oldu
Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla Arakan'ı görüştü
Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla Arakan'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü
Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi
FAKIBABA FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI
FAKIBABA FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI
Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ