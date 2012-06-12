Sabri Ülker vefat etti

Cumhuriyetin ilk kuşak sanayicilerinden, Türkiye'nin öncü girişimcilerinden Sabri Ülker, 1920 yılında Kırım'da doğdu. Ailesi 1929 yılında Türkiye'ye göç ederek İstanbul'a yerleşti. Kadırga İlkokulu'ndan sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne kaydolan Sabri Ülker, orta ikinci sınıfta iken parasız yatılı sınavını kazanarak Bilecik Lisesi'ne gitti. Ortaokulu Bilecik'te, liseyi Kütahya'da okudu. Yüksek öğrenim için Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Mekteb-i Âli'sine kaydolduğunda 2. Dünya Savaşı da başladı. Sabri Ülker, yüksek öğrenimini bitirdiğinde savaş sona erdi.