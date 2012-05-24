Rusya’dan füze misillemesi

Rusya’nın kıtalararası balistik füze denemesi başarıyla sonuçlandı. Füze Rusya’nın Plesetsk üssünden fırlatıldı. Seyyar bir rampadan ateşlenen füzedeki savaş başlıkları Kamçatka yarımadasındaki hedefi başarılı bir şekilde vurdu. Füzenin her türlü kalkanı aşma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

ABD ve NATO’nun kurduğu füze kalkanı Rusya’nın füze ateşlediğini tespit etse ve imha etmek istese bile Rus füzesinin peşine düşecek silahı bulunmadığı ortaya çıkıyor. Rusya’nın dün denemesini yaptığı kıtalararası füzeye bu yüzden “Sprinter” adı yakıştırıldı.

İsmi açıklamayan askeri bir kaynak füzenin ilk defa geçen yıl Eylül ayında denendiğini ancak başarısız olduğunu söyledi. Füzede kullanılan yeni bir tür yakıt ise daha kolay manevra yapmasını sağlarken tespit edilmesini zorlaştırıyor. Füzenin menzili veya taşıyabildiği savaş başlıklarının sayısı açıklanmadı.









Son Güncelleme: 24.05.2012 01:07