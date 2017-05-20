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RUSLAR TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMİYOR

Rus iş adamları Türkiye'den vazgeçemiyor Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla, nisan ayından bu yana Bursa'ya gelen 114 Rus iş adamı, çeşitli düzeylerde ticari bağlantılara imza attı.

RUSLAR TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMİYOR

Rus iş adamları Türkiye'den vazgeçemiyor Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla, nisan ayından bu yana Bursa'ya gelen 114 Rus iş adamı, çeşitli düzeylerde ticari bağlantılara imza attı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:01
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RUSLAR TÜRKİYE'DEN VAZGEÇMİYOR

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından gıda ve tekstil sektöründe nisan ayından bu yana gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonları kapsamında kente gelen 114 Rus iş adamı, çeşitli düzeylerde ticari bağlantılara imza attı. BTSO'nun, Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) projesi kapsamında 19-24 Nisan'da düzenlediği gıda alım heyeti organizasyonuna 10, 10-14 Mayıs'taki tekstil alım heyeti organizasyonuna ise 104 Rus iş adamı katıldı ve Bursalı firmaların temsilcileriyle ikili iş görüşmelerinde bulundu. "Yeni iş birlikleri için de görüşmeler gerçekleştirdik" Rusya'nın Ufa kentinden gelen Mir Textile firmasının yöneticisi Kristina Kvachadze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin oldukça başarılı planlandığını söyledi. Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi durumun düzelmesinin iş dünyası temsilcileri olarak kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kvachadze, "Bursa tekstilinin hem fiyatı hem de kalitesi çok iyi. İki ülke arasında yaşanan siyasi kriz döneminde de firmalarımız Türkiye ile ticaretlerine devam ettiler. Şu an bizler de bu etkinliklerle yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz. Daha önce görüştüğümüz bazı firmalara siparişlerimizi verdik. Yeni iş birlikleri için de görüşmeler gerçekleştirdik. İlerleyen zamanda bu firmalarla da iş birliği yapmayı amaçlıyoruz." dedi. Kvachadze, Rusya'da tatil denilince ilk akla gelen ülkenin Türkiye olduğuna işaret ederek, Türkiye'yi sadece iş için değil güzel vakit geçirmek için de tercih ettiklerini dile getirdi. "İş birliğimizi sürdüreceğiz" Moskova'dan gelen Natalya Grigoruk da Türk tekstil ürünlerinin kalitesini ispatladığına dikkati çekti. Türk tekstil ürünlerinin Rusya'daki itibarının hiçbir şekilde zedelenmediğini ifade eden Grigoruk, tekstil sektöründe Bursa ile iş birliğini sürdüreceklerini söyledi. Grigoruk, Bursa'nın tekstil sektöründe dünyanın lider kentlerinden biri konumunda olduğuna işaret ederek, "Özgün tasarımlara sahip yüksek kaliteli ürünleri cazip fiyatlarla satın alabiliyor olmamız, bu organizasyonda yer almamızdaki sebeplerin başında geliyor. Burada hem iş ortaklarımızla görüşmeler gerçekleştirdik hem de yeni firmalarla tanışma fırsatı yakaladık. Politik olarak iki ülke arasında dönem dönem sorunlar yaşansa da Rusya'da Türk malına olan güven sürüyor. Bu yüzden buradaki firmalarla iş birliklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeNORMALLEŞME
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