Rus Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin Afrin bölgesinden dün açılan ateş sonucu bir askerin şehit olmasına ilişkin soruya Müftüoğlu, şunları söyledi:

"Bu olayın gerçekleşmesinin hemen ardından dün Rusya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bakanlığa davet edildi. Kendisine öncelikle bu olaydan duyduğumuz ciddi rahatsızlık iletildi. Buna karşılık verildiği, bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği, eğer yaşanırsa buna (terör örgütüne) misliyle mukabele edileceği kendisine aktarıldı. YPG-PYD kontrolünde olduğu söylenen bir bölgeden Türkiye'ye yönelik bir saldırı söz konusu. Ancak Rusya ile varılan anlaşma çerçevesinde bu bölgedeki ihlalleri izlemeden Rusya sorumlu olduğu için Rus Maslahatgüzarı çağrılmış ve bu hususlar kendisine aktarıldı."

Elektronik cihaz yasağı

ABD ve İngiltere'nin bazı uçuşlardaki elektronik cihaz yasağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Müftüoğlu, "Normal yolcuları cezalandırmak yerine tehdit oluşturabilecek kişilere alacağımız tedbirler her halükarda daha etkili olacaktır." dedi.