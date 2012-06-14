Rum polisi iki Türk'e ateş açtı

Pile Türk muhtarı Necdet Ermetal'in verdiği bilgiye göre, Rum plakalı bir araçla Larnaka sahilinde seyir halinde bulunan Kıbrıslı Türk, Süleyman ve Şahin Koçero kardeşler, başka bir araçta bulunan ve Rum polisi olduklarını iddia eden 2 kişi tarafından kurşunlandı.

İddiaya göre olay, akşam, Koçero kardeşlere yapılan ''dur'' ihbarına uymamaları üzerine yaşandı.

Olayı yara almadan atlatan Koçero kardeşlerin içinde oldukları araçta ciddi hasar oluştu.

Bölgeye giden Türk Polisi ve Birleşmiş Milletler askerlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.



Son Güncelleme: 14.06.2012 01:00