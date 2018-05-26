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Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından resmi ilanların bir santimetrekaresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 12 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından resmi ilanların bir santimetrekaresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 12 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 14:55
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Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

ANKARA

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifiyle Bakanlar Kuruluresmi ilanların bir santimetrekaresinin tek sütundaki yayım ücretini KDV hariç 12 lira 50 kuruş olarak belirledi.

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçümle elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesaplanacak.

İlan metinlerinin dizgisinde "Arial" yazı karakteri ve günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin yazı karakteri 9 punto olacak, 5 santimetrelik kısmında en az 14 satır yazı bulunacak, tek sütun genişliği 32 milimetre olacak.

Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin ise yazı karakterleri 10 punto olacak, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunacak, tek sütun genişliği 37 milimetre olması gerekecek.

Diğer taraftan bir sütunu geçen resmi ilanlarda sütun aralarındaki boşluklar, 3 milimetre üzerinden hesaplanmaya devam edilecek.

Resmi ilanların başlıkları, ilan metinleriyle orantılı olacak ancak ilan metni başlık dahil 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıkları 24 puntoyu, 100 ila 200 sütun-santim arasındakiler 20 puntoyu, 50 ila 100 sütun-santim arasındakiler 16 puntoyu, 50 sütun-santimin altındakilerin ise 14 puntoyu geçemeyecek.

Anılan remi ilanların yayım öncesindeki dizgi tertip işlemleri, ilan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığı 0,5 milimetre, metin ile çerçeve arasındaki boşluklar da 3 milimetre olacak. Kelimeler arasında bir karakter boşluğu bırakılacak.

Daha büyük puntolu harflerle veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan ilanlar, bu açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanması uygulaması sürdürülecek.

Resmi ilanların bir santimetrekaresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 12 lira 50 kuruş olarak ücretlendirilecek. Söz konusu resmi ilan bedeli, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için KDV hariç 40 liradan hesaplanacak.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak.

Kanuni sebeplerden dolayı tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasının ardından borçlarını ödeyecek.

Yeni fiyat tarifesi 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Böylece 2018 yılı için resmi ilan fiyat tarifesinde, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için yüzde 20,19, diğer gazeteler için ise yüzde 9,59 artış sağlanmış oldu.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, 24 Kasım 2017 tarihli toplantısında, gazetelerin artan maliyet giderlerine karşın resmi ilan fiyat tarifesinin 21 aydır aynı kaldığına dikkat çekerek 2018 yılı için resmi ilan fiyat tarifesinde artış öngören teklif kararını oybirliğiyle almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKDV Hariç
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