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Rektör Söylet TÜBA'ya seçildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asil üyeliğine seçildi.

Rektör Söylet TÜBA'ya seçildi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asil üyeliğine seçildi.

06 Haziran 2012 Çarşamba 16:13
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Rektör Söylet TÜBA'ya seçildi

İSTANBUL

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran'da TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından yapılan toplantıda, Prof. Dr. Söylet'in sağlık bilimleri alanından TÜBA asil üyesi seçildiği bildirildi.

Prof. Dr. Yunus Söylet 200'ün üzerinde ulusal yayın, ulusal bildiri ve poster çalışması, çok sayıda da uluslararası yayını, uluslararası bildirisi ve posteri bulunan ve geliştirdiği ameliyat yöntemleri dünyaca kabul gören Prof. Dr. Söylet, yurt içi ve yurt dışında çocuk ürolojisi alanında birçok başarılı ameliyat gerçekleştirdi. 
Prof. Dr. Söylet, rektör olduğu süre içinde de ameliyatlarına devam etti 
Yeryüzü Doktorları Gönüllüsü olan Prof. Dr. Söylet, Filistin ve Kenya'da birçok çocuğun ameliyatını gerçekleştirdi.
Söylet, 2004 yılında da Alman Çocuk Cerrahisi Derneği onur üyeliğine seçildi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 08:13
Anahtar Kelimeler:
Rektör SöyletTüba
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