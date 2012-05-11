Raportörün raporunu tamamlamasını bekliyoruz

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Danıştay'ın kuruluşunun 144. yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen kokteyle katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun iptali istemiyle açılan davada, raportörün raporunu henüz tamamlamadığını söyledi.

Bireysel başvuruyla ilgili çalışmalar için Anayasa Mahkemesi'nden bir heyetin İspanya'da olduğunu belirten Kılıç, ''Bu akşam gelecekler. Raportör arkadaş da henüz raporunu tamamlamadı. Tamamladığı zaman en kısa sürede görüşmeye alacağız. O konuda bir sorun yok'' dedi.

Belirlenen bir takvim olup olmadığının sorulması üzerine Kılıç, ''Doğrusu bilemiyorum. Raportörün raporunu tamamlaması ne zaman biter, onu bilmiyorum. Ama tamamladıktan sonra, çok fazla sürmez. Bir hafta, 10 gün içinde gündeme alırız. Yani, ilk gündeme onu alırız'' diye konuştu.

Başkanlık sistemi konuşulabilir

Kılıç, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu'nun bugün yaptığı konuşmada, başkanlık sistemine destek verdiğinin hatırlatılması ve görüşünün sorulması üzerine, bu tür siyasi, toplumu ve geniş kitleleri yakından ilgilendiren konularda ''bu doğrudur, bu yanlıştır'' diye bir genelleme yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

Her sistemin kendine göre avantajları ve dezavantajları olduğunu ifade eden Kılıç, "Bunlar konuşulur, tartışılır. Sanıyorum bunun gündeme gelişi de ancak bu noktada oldu. Yani bir şeyin görüşülmesi, konuşulması, tartışılması her zaman mümkündür. Bundan niye kaçalım, niye bundan çekinelim. Konuşulabilir, görüşülebilir ama sonuçta buna karar verecek olan TBMM'deki irade sahibi olan milletvekillerimizdir" diye konuştu.



28 Şubat soruşturması

Başkan Kılıç, bir gazetecinin, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat dalgalarıyla ilgili 'Bu dalgalarda ülke boğulur' diyerek, bir eleştiri getirmişti. Buna katılıyor musunuz?'' sorusu üzerine, bir yargı mensubu olarak, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki bir olayla ilgili olumlu ya da olumsuz görüş belirtmesinin doğru olmadığını söyledi.

Bir başka soru üzerine Kılıç, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından şu ana kadar kendilerinden herhangi bir bilgi ve belge istenmediğini, Refah Partisi'nin kapatılması davasıyla ilgili bir talepte bulunulmadığını kaydetti.

Haşim Kılıç, ''Size bire bir bir şey olmamış olabilir ama Refah Partisi kapatma davası sürerken, Anayasa Mahkemesi üzerinde 28 Şubat sürecinin ağırlığı ya da herhangi bir telkin, yönlendirme, baskı var mıydı?'' sorusu üzerine, ''Bire bir yaşadığımız çok şey oldu tabii ki ama bunu belki bugün değil de yargı mensubu olmaktan çıktıktan sonra, belki uygun bir zamanda, uygun bir zeminde anlatmak mümkün olabilir. Tabii ki yaşadığımız çok şey oldu ama onları bugün şu anda konuşmak çok hoş olmaz'' dedi.