Polisten bina içine gaz bombası

İSTANBUL - İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece saat 03.30 sıralarında Şişli'deki Gençlik Dernekleri Federasyonu'na operasyon düzenledi.

Çok sayıda çevik kuvvet polisinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon sırasında, dernekte bulunanların kapıyı açmamaları üzerine kapıyı kırarak içeri giren polis, içeridekileri etkisiz hale getirmek için derneğin içerisine gaz bombası attı.

Yasa dışı sol bir örgüte yönelik düzenlendiği ifade edilen operasyonda, lise ve üniversite öğrencisi olduğu belirtilen 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Polisin müdahalesi sırasında içeridekiler "Baskılar bizi yıldıramaz" diye sloganları atarken, içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan operasyon sonrası dernekte başlatılan aramalar devam ediyor.





Son Güncelleme: 09.05.2012 01:48