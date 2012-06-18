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PKK'da mağaralar ayrıldı

Terör örgütü PKK'da örgüt yönetimi birbirine düştü.

PKK'da mağaralar ayrıldı

Terör örgütü PKK'da örgüt yönetimi birbirine düştü.

18 Haziran 2012 Pazartesi 09:28
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PKK'da mağaralar ayrıldı
Terör örgütü PKK'da örgüt yönetimi birbirine düştü. İstihbarat kaynaklarına göre, birbirlerine güvenmeyen Bahoz Erdal, Murat Karayılan, Duran Kalkan mağaralarını ayırdı. 3 isim de ihbar edilmekten çekiniyor. Bahoz Erdal, 'Türkiyeli Kürtleri' satmakla suçlanıyor.
Kış boyunca terör örgütüne yönelik düzenlenen nokta operasyonlar, kritik mağaraların deşifresi PKK'yı karıştırdı. İstihbarat kaynaklarına göre, sözde lider kadro birbirlerine güvenmiyor. 3 önemli isim yerlerini gizli tuttukları mağaralarda saklanıyor.
Akşam gazetesinin haberine göre, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'te polis ve askerin kış aylarında düzenlediği kritik operasyonlar terör örgütüne ağır darbe vurdu. PKK'nın depoları, gizli sığınakları tek tek deşifre edildi. Yaşanan ağır tablo örgütte iç çekişmelere neden oldu. Ağır kayıplar, yönetici kadroyu da birbirine düşürdü.
'BAHOZ, DURAN KALKAN'I SORGULADI'
İddialara göre örgüt içerisindeki ilk çekişme, kanlı eylemlerin emrini veren Bahoz Erdal lakaplı Fehman Hüseyin'in peş peşe saldırı talimatlarıyla başlamıştı. Örgüt içerisinde liderliği ele geçiren Bahoz Erdal'ın, PKK'nın üçüncü ismi Duran Kalkan'ı Kandil Dağı'nda sorguladığı öne sürülüyor.
'TÜRKİYELİ KÜRTLERİ SATMAKLA SUÇLANIYOR'  
Terör örgütünün alt kademesi ise Tunceli ve Cudi Dağı'ndaki kayıplardan Murat Karayılan ile Bahoz Erdal'ı sorumlu tutuyor. Özellikle sağ yakalanan teröristler, Bahoz Erdal'a güven kalmadığını söylüyor. Kış üstlenmesinde genelde 'Türkiyeli Kürtlerin' ölmesi nedeniyle Bahoz Erdal, imha edilen mağaraların yerini dolaylı yollardan ihbar etmekle suçlandı.


Son Güncelleme: 18.06.2012 01:29
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