PKK, korucuları serbest bıraktı

Bitlis'te PKK'lılar tarafından kaçırılan 6 köy korucusu serbest bırakıldı.

6 korucu 18 Mayıs'ta Bitlis-Hizan karayolunda yol kesen teröristler tarafından kaçırılmıştı.

Korucuların akşam saatlerinde Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyü yakınlarındaki Sehi ormanlık alanına bırakıldığı bildirildi.

Korucuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 31.05.2012 01:56