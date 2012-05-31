PKK, korucuları serbest bıraktı

Bitlis'te PKK'lılar tarafından kaçırılan 6 köy korucusu serbest bırakıldı.
6 korucu 18 Mayıs'ta Bitlis-Hizan karayolunda yol kesen teröristler tarafından kaçırılmıştı.
Korucuların akşam saatlerinde Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyü yakınlarındaki Sehi ormanlık alanına bırakıldığı bildirildi.
Korucuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
6 korucu 18 Mayıs'ta Bitlis-Hizan karayolunda yol kesen teröristler tarafından kaçırılmıştı.
Korucuların akşam saatlerinde Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyü yakınlarındaki Sehi ormanlık alanına bırakıldığı bildirildi.
Korucuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 31.05.2012 01:56