Piyade albay ölü bulundu

Hacı Halim Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki ağaçlık alanda park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, tabancayla başından vurularak ölen kişinin Eğitim ve Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı'nda görevli Piyade Albay İsmail Çetiner (49) olduğunu belirledi.

Otomobilde yapılan incelemede Çetiner'e ait beylik tabancası yanında bulundu. Polisin durumu askeri yetkililere bildirmesinin ardından söz konusu aracın bulunduğu yere güvenlik şeridi çekildi, basın mensuplarının girişine izin verilmedi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çetiner'in cenazesi, otopsi için Asri mezarlığı morguna kaldırıldı.Soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.