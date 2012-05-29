Pasaportlarda KKTC'nin Adı Değişti

Kurul “KKTC” yerine, “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” isminin İngilizce kısaltması olan “CTR” adının konmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu ikinci bir kararla da kimlik ve pasaportlara “uyruğu” bölümü eklenerek buraya “Kıbrıslı Türk” yazılmasını gündeme getirdi.

Haber üzerine açıklama yapan KKTC İçişleri Bakanı Nazım Çavuşoğlu bakanlı kurulu kararıyla ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından “KKTC ifadesi korunacak. Ancak uluslararası uyum için pasaportların iç sayfasına “CTR” de yazılacak” dedi.





Son Güncelleme: 29.05.2012 01:34