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Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sisteme göre, seçimler ne zaman yapılacak, Kasım 2019'da. O zaman eğer partim beni kalkar da aday yaparsa milletim de teveccüh gösterirse o zaman beraber yürürüz." dedi.

Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sisteme göre, seçimler ne zaman yapılacak, Kasım 2019'da. O zaman eğer partim beni kalkar da aday yaparsa milletim de teveccüh gösterirse o zaman beraber yürürüz." dedi.

24 Mart 2017 Cuma 16:12
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Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz

DENİZLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Denizli'nin son 1,5 yılda sınır içinde, dışında yürütülen terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında toplam 16 şehit verdiğini anımsatan Erdoğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

'Türkiye 16 Nisan'da tarihi bir tercihte bulunacak'

Bu sırada vatandaşların "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapması üzerine Erdoğan, "Evet, Rabbim öyle buyuruyor, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Türkiye 16 Nisan'da tarihi bir tercihte bulunacak. Yapacağımız iş gayet basit, ülkemizin eski yönetim sistemiyle mi devam edeceğinin yoksa yeni bir yönetim sistemine mi geçeceğinin tercihini yapacağız, mesele bu. Eski mi, yeni mi?" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle 9 ayda, 16 ayda hükümetlerin kurulup, indiği bir ülkede istikrar olur mu? Güven olur mu?" diye sordu.

'Başka birine teveccüh gösterirse, o kişi gelir ülkeyi yönetir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sisteme göre, seçimler ne zaman yapılacak, Kasım 2019'da. O zaman eğer partim beni kalkar da aday yaparsa milletim de teveccüh gösterirse o zaman beraber yürürüz. Başka birine teveccüh gösterirse, o kişi gelir ülkeyi yönetir." dedi.

Erdoğan, "Bizim amacımız milli, yerli, demokrat, özgürlükçü, müreffeh Türkiye'yi daha ileriye taşımaktır. Biz yerli, milli bir başkanlıktan bahsediyoruz. Türk tipi bir başkanlık sistemi. Bugüne kadar demokrasiyle geldik, bundan sonra da yolumuza demokrasiyle devam edeceğiz." diye konuştu.

'Yenilikten, değişimden korkmuyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokraside, ekonomide, yatırımlarda, büyük projelerde daha güçlü bir Türkiye için yönetim sistemimizi yeniliyoruz. Yenilikten, değişimden korkmuyoruz. Türk milleti tarihi boyunca iyi, güzel, faydalı olan ne varsa almaktan kaçınmamış, değişime öncülük etmiş bir millettir. İnanıyorum ki bugün de tercihini değişimden yana kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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