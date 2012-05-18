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Parmak öyle değil, böyle sallanır

Akdağ, Çanakkale'den Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Parmak öyle değil böyle sallanır. SSK'nın genel müdürü olduğun zamanları unutmadık" dedi

Parmak öyle değil, böyle sallanır

Akdağ, Çanakkale'den Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Parmak öyle değil böyle sallanır. SSK'nın genel müdürü olduğun zamanları unutmadık" dedi

18 Mayıs 2012 Cuma 15:17
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Parmak öyle değil, böyle sallanır
ÇANAKKALE - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Akdağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Uzun ince bir yoldan 10 senedir yürüdüklerini ifade eden Akdağ, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılırken, bu temellere canını, kanını feda eden bu milletin büyük evladı, Türk Milleti'nin büyük evladı, Çanakkale'de bu ruhu mücessem hale getirmiştir. Yani cisimleştirmiştir'' diye konuştu.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, büyük bir liderin önderliğinde ülkenin birden bire ayağa kalkığını belirterek, ''Adeta hastalanmış olan, yatağa düşmüş olan bir ülke ayağa kalkmış oldu. 9,5 senedir biz bunu yaşıyoruz'' diye konuştu.

Aklıma eski SSK hastaneleri geldi
Kendisinden önce konuşma yapan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Muzaffer Kutlu'nun sağlıkta yapılan çalışmaları özetlemesine değinen Akdağ, aklına eski SSK hastanelerinin geldiğini kaydetti.
''Çanakkale'den Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum'' diyen Akdağ, şöyle devam etti:
''Sabah akşam hakaretlerle, sabah akşam parmak sallayarak kendisini ispat etmeye çalışan Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyorum? Sayın Kılıçdaroğlu, hal böyleyken senin görevin neydi? Sen neredeydin? Sen ne iş yapıyordun? O zaman ki SSK'nın genel müdürü değil miydin? Bunları bu millet unuttu mu zannediyorsun. Çanakkaleli bunları unuttu mu zannediyorsun. Sen şimdi bu ülkenin göz bebeği liderine, her gün her türlü hakareti reva göreceksin, her hafta uyduruk bir dosyayla çıkacaksın, yalancı çoban gibi, dosyalarının içinden doğru dürüst hiçbir delil çıkmayacak. Vatandaşı germek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Sayın Kılıçdaroğlu, bak unutmadık. Parmak öyle değil, böyle sallanır. SSK'nın genel müdürü olduğun zamanları unutmadık.''

Muhalefetin kolaycılığını yaşıyor
Hizmet etmenin kolay olmadığını, muhalefet etmenin kolay olduğunu vurgulayan Akdağ, ''Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Sayın Genel Başkanı, lideri de diyemiyorum, çünkü lider olmak çok kolay bir iş değil, onun genel başkanı muhalefetin kolaycılığını yaşıyor. Muhalefet olmanın rahatını yaşıyor'' dedi.

Bakan Akdağ'ın duygusal anları
Çanakkale ziyaretiyle ilgili de açıklama yapan Bakan Akdağ, Tıbbiyeli Çanakkale Şehitlerini anacaklarını söyledi.
Onların yaptığının çok büyük bir iş olduğunu ifade eden Akdağ'ın bu sırada gözleri doldu. Duygusal anlar yaşayan Akdağ, ''Şimdi hiç yeri yokken doktorlara, sağlıkçılara şiddet elini uzatanlar, Gelibolu'ya gelip tıbbiyeli şehit doktorları hatırlasınlar'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 07:18
Anahtar Kelimeler:
Recep Akdağ
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