Özal'ın öldürüldüğüne inanmıyorum

ANKARA - Dokuzuncu Cumhurbaşkanı

, Güniz Sokak'taki konutunda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti kabul etti. Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Demirel, Devlet Denetleme Kurulu'nun Özal'ın ölümüne ilişkin raporunun hatırlatılması üzerine, bugüne kadar iddialara ilişkin somut bir sonucun ortaya çıkmadığını ifade etti. Demirel, şöyle konuştu:



''Ben şahsi kanaatimi söyledim. Öyle bir şeye inanmıyorum. Öldürüldüğüne ve zehirlendiğine, vesaireye inanmıyorum. İzmir'de olduğum için ölümünden 5-6 saat, belki 10 saat sonra gelebildim. Doktorların o gün hep bir ağızdan söylediği 'Buraya ölü geldi' dediler. Ben doktor değilim ki onlara inandım. Ben başbakanım, elimizden gelen her şeyi yaptık.

Ailesi bir süre sonra hadisenin vadesiyle ölme değil öldürülme olduğu üzerinde ısrarla durdu. Bu çeşit şeyler gizli kalmamalı. Laf bitmiyor. Çünkü bu lafı tüketmek lazım. Bu iddiaların çıktığı günden itibaren böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal vermediğimi söyledim. Bu benim şahsi kanaatim. Ama devlet var Türkiye'de. Söz konusu olan devlet başkanıdır. Devletin imkanları var, araştırır, bulur ortaya çıkarır. Ama Türkiye'de devletin bulup çıkardığı şeylere de inanmıyor kimse.''