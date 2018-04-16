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Oyuncu olmak ne kadar kolay?

Geçtiğimiz gün Etiler’de gerçekleşen bir etkinlikte oyuncular, yapımcı ve yönetmenlerle bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirdiler.

Oyuncu olmak ne kadar kolay?

Geçtiğimiz gün Etiler’de gerçekleşen bir etkinlikte oyuncular, yapımcı ve yönetmenlerle bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirdiler.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:31
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Oyuncu olmak ne kadar kolay?

İSTANBUL- Anlamlı buluşmada, yapımcı Nazlı Heptürk, yönetmen İnci Balabanoğlu, menajer Umut Sakallı, Birgül Ulusoy, Didem Taslan, Açelya Elmas, Ebru Ünlü, Murat Kocacık, Sema Şahingöz, Zeynep Korkmaz, Büşra Cebe, Anıl Yıldız, Emrah Doğan, Serhat Üstündağ gibi ünlü isimler bir araya geldi.

Hiç bir oyuncunun ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini belirten ünlü yapımcı Nazlı Heptürk: “Oyuncu yeteneği ve karakteri ile güzel projeleri hak ediyorsa asla ümitsizliğe düşmemeli, Neden olmuyor dememeli. Doğru zaman geldiğinde o güzel projeler oyuncuyu mutlaka bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Oyuncuların senaryoya ve rejiye önem vermeleri gerektiğinden bahseden yönetmen İnci Balabanoğlu: “Oyuncu, oynadığı karaktere ne kadar inanırsa, karşısındaki seyirci de o oyuncuya o denli inanıyor” dedi.

Menajer Umut Sakallı ise; “Başarılı olmak için sadece iyi oyuncu olmanız, sadece yakışıklı ya da güzel olmanızda yetmez. Belki de birçok yeteneğiniz var fakat tek başına bunlar da yeterli olmaz. Doğru bir vizyonunuzun olması gerekir.” diyerek bir oyuncunun nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler verdi.

Etkinliğe katılan ünlü oyuncular; kendileri için doğru yapımcı, yönetmen ve menajerin nasıl olması gerektiği ile ilgili fikirlerini sundular. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandırıldı.

Haber: Elif Günay

Anahtar Kelimeler:
OyuncuMenajer
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