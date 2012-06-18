Otopsiler tamamlandı

GAZİANTEP/TBMM

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, muayene ve otopsi işlemi ile kimlik belirlemeye yönelik çalışmalar neticesinde cenazelerin ailelerine bugün saat 13.00 itibariyle otopsi merkezinden teslimlerine başlanacağı bildirildi.

Cezaevleri alt komisyonu inceleyecek

Öte yandan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki cezaevleri alt komisyonu, bu akşam Şanlıurfa'ya gidecek.

Komisyon, 13 kişinin yaşamını yitirdiği cezaevini ziyaret edecek, Vali ve Cezaevi Müdürü ile görüşecek, olaydan sağ kurtulan tutuklu ve hükümlüler, olaya müdahale eden güvenlik güçleri ve infaz koruma memurlarını dinleyecek.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Türkiye'deki ve dünyadaki cezavlerinin temel sorununun kapasite fazlalığı olduğunu belirterek, ''İnşallah başka bir sıkıntılı olay çıkmadan kapasite sorununu aşarız'' dedi.