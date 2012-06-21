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Oslo mutabakatı diye bir şey yoktur

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Oslo mutabakatı diye bir şey yoktur, öyle bir belge de konu da yoktur'' dedi.

Oslo mutabakatı diye bir şey yoktur

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Oslo mutabakatı diye bir şey yoktur, öyle bir belge de konu da yoktur'' dedi.

21 Haziran 2012 Perşembe 08:20
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Oslo mutabakatı diye bir şey yoktur

TBMM

TBMM Genel Kurulu'da, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı'nın geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi kabul edildi.
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, tasarının birinci bölümü üzerinde soruları yanıtladı.
Atalay, bir milletvekilinin, ''bir gazetecinin gündeme getirdiği Oslo mutabakatıyla'' ilgili sorusu üzerine, ''Yanlış, aslı astarı olmayan iddialardır. Esasen mutabakat diye de bir şey yoktur, öyle bir belge de konu da yoktur. Sözü edilen manada bir mutabakat belgesi, şuna karar verilmiş buna karar verilmiş, öyle bir şey söz konusu değil'' diye konuştu.
MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, ''Başbakan 'ben gönderdim' diyor sen 'yok' diyorsun'' demesi üzerine, Atalay ile Uzunırmak arasında bir süre tartışma yaşandı. Atalay, şunları söyledi:
''Biz hep dürüstüz. İnanın inanmayın, biz açık ve dürüstüz. Ne yaparsak söyleriz. Biz hep doğruyu söyleriz. Hiç yalan söylemeyiz. Allah, yalan söyleyenin iflahını söksün, Allah kahretsin. Biz ne siyaset için ne şahsi meseleler için yalan söyleriz. Yaptığımızı açıkça yaparız. Başbakan'ın açıklamalarını siz istediğiniz gibi anlamaya devam edin. Ülkemiz için neyi yaparsak açık yaparız, sorumluluğunu yükleniriz. Hiç kimseden çekinmeyiz, korkmayız. Yaptığımız neyse ülkemiz içindir, bugün olsa yine yaparız, hepsini yine yaparız.''

Düşüncemiz; şiddet ile düşünceyi ayırmak
Tasarının geneli üzerindeki milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Atalay, ''Dağlıca'da ihmal var mı?'' sorusuna, hain bir terör saldırısı yaşandığını belirterek, dün bölgeye giderek bilgi aldığını hatırlattı.
Atalay, ''Dün orada Genelkurmay Başkanı ve arkadaşları teferruatıyla dinledik. Olayı yaşayan ve yerindeki arkadaşlarla görüştüm. Bu tür olaylar inceleniyor. Bu Silahlı Kuvvetler'in kendi sorumluluğu içinde. Ama bizim oradan aldığımız ve size söyleyebileceğim, oradaki askerlerimiz doğrusu başarılı bir mücadele vermişler. Gece yarısı 03.00-03.30'da olmuş saldırı. Çok ciddi çarpışma... Ben orada dinlediğim, askerlerimizin başarılı mücadele verdiği kanaatine vardım. Diğer boyutları araştırılıyor'' diye konuştu.  
Beşir Atalay, 3. ve 4. yargı paketlerinin önemli olduğuna işaret ederek, ''Her ikisi de demokratikleşme paketleri ve yargıyı hızlandıran unsurlar içeriyor. 4. paket henüz tasarı haline gelmedi. Bizim düşüncemiz; şiddet ile düşünceyi mümkün olabildiğince ayırmak. Şiddet taşımayan düşüncenin ifadesini daha da mümkün kılma anlamında çalışmalar var'' dedi.  
İstanbul Fatih'te bir kişinin polisler tarafından dövülmesiyle ilgili soruya karşılık Atalay, ''Bir çok yerde yanlışlıklar, hukuksuzluklara olabilir. Ben de İstanbul'da dün gece olan olayı izledim. O onaylanacak bir şey değil, gereği yapılır.'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 00:22
Anahtar Kelimeler:
TBMM
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