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Orta yol bulacağız

Sağlık Bakanı Akdağ, kürtaj tartışmalarına ilişkin, "Hem kadınların seçim hakkını hem de anne rahmindeki bebeğin yaşam hakkını koruyacak bir orta yol bulacağız" dedi.

Orta yol bulacağız

Sağlık Bakanı Akdağ, kürtaj tartışmalarına ilişkin, "Hem kadınların seçim hakkını hem de anne rahmindeki bebeğin yaşam hakkını koruyacak bir orta yol bulacağız" dedi.

12 Haziran 2012 Salı 08:34
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Orta yol bulacağız

ERZURUM

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları etkinliklerine katılmak üzere Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, havalimanında düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin kürtajla ilgili sorusu üzerine Başbakan'ın talimatlarıyla ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirtti.
Bilim adamları, özellikle Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın birlikte bir rapor ile bazı öneriler hazırladıklarını söyleyen Akdağ, şöyle devam etti:
''Ümit ediyorum ki bunları da önümüzdeki hafta Başbakanımıza, hemen müteakiben Bakanlar Kurulumuza takdim edeceğiz. Tabii ki kürtajın Türkiye'de serbest hale getirildiği kanunun adı bile artık çağdaş olmaktan çıkmıştır. 'Nüfus Planlaması Kanunu' diye. Nüfus Planlaması Kanunu ya da 'nüfus planlaması' kavramı bugün dünyadan kalkmış bir kavram. Bu kavramı 'üreme sağlığı' kavramı adı altına alıyoruz. Bütün bu konuları, öncelikle kadının, annenin ve hemen onunla birlikte bebeğinin, çocukların sağlığı açısından birinci derecede ele almak gerekir. Biz de bu gözle meseleye bakıyoruz. 
Bütün milletimiz şundan emin olsun ki hem vicdanları hem kadınların seçim hakkını hem de anne rahmindeki bebeğin yaşam hakkını koruyacak, bir orta yol bulacağız. Bundan önceki benzeri tartışmalarda olduğu gibi AK Parti hükümeti olarak, bu konuya da milletin vicdanında olumlu bir cevap oluşturacak bir çözüm bulacağımıza eminim.''

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:35
Anahtar Kelimeler:
Recep Akdağ
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