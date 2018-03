Önemli olan Türkiye daha iyi nasıl yönetilir?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'daki yerel televizyonların ortak yayınladığı ''Medya Buluşması'' adlı canlı yayın programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bülent Arınç, ''Başkanlık sistemi''ne ilişkin soru üzerine, başkanlık, yarı başkanlık veya parlamenter sistemlerin demokratik rejimlerde yeri bulunan yönetim biçimleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 1920'li yıllardan bu yana parlamenter sistemi benimsediğini ve kabul ettiğini belirten Arınç, şöyle konuştu:

''Önemli olan Türkiye daha iyi nasıl yönetilebilir? Başkanlık sistemiyle mi yarı başkanlıkla mı parlamenter sistemle mi veya alıştığımız bu kalıplar dışında başka demokratik sistemle mi? Bunların hepsinde demokrasi var. 'ABD'de demokrasi yok' diyebilir misiniz, 'Fransa'da yok' diyebilir misiniz? Başkanlık sistemi, Türkiye'de tartışılmalı mı? Tartışılmalı. Başka sistem tartışılmalı mı? Demokratik olmak şartıyla elbette tartışılmalı. Fikir, düşünce özgürlüğü varsa... 'Hayır kardeşim bugünkü sistemden başkasını zinhar konuşturmam' derse bir adam, o adamın zekasından şüphe etmek lazım. Konuşulabilir. Kabul edilmesi ayrı. Bunun anayasal altyapısının olması lazım. Bunun olması için de önümüzdeki yeni anayasada dikkate alınması lazım. Yeni anayasada dört parti, bir konu üzerinde ittifak ederse, yeni anayasanın altyapısı hazırlanırsa buna da kimsenin itirazının olmaması gerekir.''

Alparslan Türkeş'in sözleri

Başbakan Yardımcısı Arınç, Türkiye'de başkanlık sisteminin, yarı başkanlık sisteminin ya da başka sistemin demokrasi içinde kalmak şartıyla tartışılabilmesi durumunda en doğru yolun bulunacağını belirterek, şöyle konuştu:

''Ama birileri, bu başkanlık koltuğunu, başkanlık makamını, başkanlığın yetkilerini güçlü lider olan Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında gördükleri için, siyaseten karşı çıkıyorlar, bilimsel olarak karşı çıkmıyorlar. Anayasal olarak, yönetim biçimi olarak karşı çıkmıyorlar. '9,5 yıldır tek başına iktidar, 10 yıldır partisini başarıdan başarıya götürüyor. Türkiye'yi büyüttü, kalkındırdı, güçlendirdi, dış politikada etkin. Bugüne kadar neler neler yaptık da yerinden kıpırdatamadık. Bir de bu adam başkan olursa kardeşim bizim halimiz ne olur?' Bütün endişe budur. Bunun çok somut örneğini, Sayın Başbakan elindeki bir yazıdan okuyarak verdi.''

Arınç, Alparslan Türkeş'in söylediklerine karşın yapılan açıklamaların dikkati çekici olduğuna belirterek, şunları kaydetti:

''(Bizim de fikrimiz böyledir, biz 9 ışığa iman etmiş insanlarız) demesi gerekenler, sırf AK Parti'ye karşı olmak için, sırf Tayyip Erdoğan'a karşı, kıskançlık, haset içinde oldukları için, güçlü liderliği altında ezim ezim ezildikleri için, Türkeş'in sözlerini bile inkar edecek noktaya geliyorlar. Biz öyle yasalar çıkarıyoruz ki projeler yapıyoruz ki CHP, 'Bizden çaldınız bazılarını' diyor. Ne kadar güzel, özenmişiz, doğru bulmuşuz. Gelin o zaman destek olun parlamentoda. Aleyhte konuşup ret oyu veriyorlar, neden? 'Biz size muhalefet etmek zorundayız' diyorlar. Bizimle yarışmayı millete daha çok hizmet etmek olarak anlayacakları yerde, AK Parti'nin güçlenmesini, Başbakan'ın, hükümetin güçlenmesini istemiyorlar. Soruyorum; 26 maddelik anayasa değişikliğine MHP, CHP niye 'hayır' demiştir?''

Erkan Mumcu nerede şimdi?

Arınç, disiplinli bir parti olduklarına işaret ederek, şunları söyledi:

''10 senedir bizi yıkmak için her şeyi yaptı birileri. Bir kısmı yargıda. Tankla, tüfekle, cuntacılıkla yıkamayacaklarını anlayınca içimizden bizi yıkmaya çalıştılar. Bu partinin iki insanından biriyim. Her şey benim bilgim dahilinde oluyor. Meclis başkanıyken de böyleydi şimdi de böyle. Biz bu partiyi sokakta bulmadık, sokağa da teslim edecek halimiz yok. Erkan Mumcu'yu biz başka partiden aldık. Hemen Milli Eğitim Bakanlığı'nı, arkadan Kültür Bakanlığı'nı verdik 2,5-3 yıl. Bizi içimizden yıkmak isteyenler kanına girdiler, 'aslansın, kaplansın kardeşim, sen bu partide heder olup gidiyorsun, bu partinin de sonu yok. Sen ayrıl, artı parti kur biz sana destek olacağız, sen AK Parti'nin bile yerini tutabilirsin' dediler. Bunu bana söylemeye cesaret edemezler. Söyleseler de alacakları cevapları biliyorlar. İnsanların zayıf tarafını bilenler var. Partiden 8-10 adam aldı, birkaç tane de CHP'den adam getirdi, 3 günde grup kurdu.''

CHP'yle iki partili parlamentodayken o dönemde üçüncü bir partinin çıkarıldığını belirten Arınç, ''2,5 yıl bakanlık yapmışsın, her yaptığımız icraatı alkışlamışsın, biz de seni bakanımız diye sevmişiz. Birilerinin kışkırtmasıyla partiden adam çaldın, daha da alıp götürecekti, zor toparladık partiyi. Biz partiyi sokakta bulmadık. Nerede şimdi Erkan Mumcu, sokağa çıkabiliyor mu partisi var mı? Yok. Son seçime girebildi mi? 2007'ye bile giremedi'' dedi.



28 Şubat soruşturması

Arınç, 28 Şubat süreciyle ilgili cumhuriyet savcılığının bir soruşturmasının bulunduğunu söyledi.

Siyasi iradeyi zaten milletin ortaya koyduğunu ve 12 Eylül referandumuyla, darbelerin yargılanmasının yolunun açıldığını anımsatan Arınç, söz konusu referandumda, CHP, MHP ve BDP'nin ''Hayır'' dediğini belirtti.

Türk milletinin ise AK Parti, başka parti ve siyasi kuruluşlarla yüzde 58 oranında ''Evet'' dediğini dile getiren Arınç, şöyle devam etti:

''Şimdi 12 Eylül yargılanıyor. 28 Şubat, resmen 12 Eylül gibi bir askeri darbe olmamakla birlikte, Silahlı Kuvvetler'in üst düzeyinde olanlarla, MGK'nın başında olan cumhurbaşkanının iş birliği yaptığı, medyanın destek ve teşvikinin bulunduğu, bazı meslek kuruluşlarının ön planda olduğu, yargıya brifingler verildiği, birtakım yalan ve yanlış haberlerle yönlendirmeler yapıldığı, piyasaya acayip insanların çıkıp, Türkiye'de sanki bir irtica korkusunun tekrar yaşatılmaya çalışıldığı bir dönem.''