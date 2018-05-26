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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 15:50
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Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

KİLİS

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu hafta sonunda da sürüyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin sayısı 13 günde 10 bine ulaştı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, MareSoranAktarinÇobanbeyAfrin,Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında bayramı geçirmek üzere randevu alan yaklaşık 74 bin Suriyeliden 10 bini ülkesine döndü.

Sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla jandarma, sağlık ve polis ekipleri özel olarak ilgileniyor.

Suriyelilerin işlemleri Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlanırken Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce kurulan sağlık merkezinde 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları da yapıldı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince son kontrolleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Muhammed İbrahim, yapığı açıklamada, yaşadıkları bölgedeki çatışmaların artması sonucu 7 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Uzun zaman sonra dedesi, ninesi ve diğer yakınlarını görecek olmanın sevincini yaşadığını anlatan İbrahim, verilen izinden dolayı Türk yetkililere teşekkür etti.

Adil Yusuf, yıllardır görmediği teyzesini görebileceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 26 Haziran saat 08.00'de başlayıp 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
SınırSuriyeliler
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