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Önce siz kendi çocuklarınızı Rakka'ya gönderin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "El Bab'daki şehitler yetmedi, şimdi de 'Rakka'ya gireceğiz' diyorlar. Bu vatan evlatları, anaların gözyaşı, sönen ocaklar umurlarında değil." ifadesini kullandı.

Önce siz kendi çocuklarınızı Rakka'ya gönderin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "El Bab'daki şehitler yetmedi, şimdi de 'Rakka'ya gireceğiz' diyorlar. Bu vatan evlatları, anaların gözyaşı, sönen ocaklar umurlarında değil." ifadesini kullandı.

23 Şubat 2017 Perşembe 17:26
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Önce siz kendi çocuklarınızı Rakka'ya gönderin

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "El Bab'daki şehitler yetmedi, şimdi de 'Rakka'ya gireceğiz' diyorlar. Bu vatan evlatları, anaların gözyaşı, sönen ocaklar umurlarında değil." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Rakka operasyonu tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Önce siz kendi çocuklarınızı Rakka'ya gönderin"

Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

"El Bab'daki şehitler yetmedi, şimdi de 'Rakka'ya gireceğiz' diyorlar. Bu vatan evlatları, anaların gözyaşı, sönen ocaklar umurlarında değil. Kendi çocukları askere bile gitmezken vatandaşın çocuğunu Suriye'ye göndermek kolay. Önce siz kendi çocuklarınızı Rakka'ya gönderin."

AA

Anahtar Kelimeler:
RakkaCHPKemal KılıçdaroğluÖnce Vatan Gazetesi
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