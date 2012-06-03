Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Kongresi ve toplu açılış töreni için geldiği Şanlıurfa'da, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İl başkanlığından ayrılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çarşamba günü yapacağı görüşmeden ve Kılıçdaroğlu'nun sunacağı yol haritasından bir beklentisinin olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:

'Ben, ön yargılı değilim. Peşin bir kararım da yok. Önce bu 10 maddelik paketinin ne olduğunu görmemiz, bilmemiz lazım. Biz, istifade edebileceğimiz bir paketle geliyorsa o zaman bunu biz de yetkili kurullarımızda değerlendiririz, bundan istifade ederiz. Beraber yapmamız gereken çalışmalar neyse bu çalışmaları yaparız. Bütün mesele ülkü olarak üzümü yemektir, bizim bağcıyla işimiz yok.''