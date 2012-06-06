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Ön şartımız yok

Başbakan Erdoğan, "Kim, terörün çözümü için öneri getirirse dinleriz. Hiçbir ön şartımız yok. Siyasette küslük, köprüleri atmak olmaz" dedi

Ön şartımız yok

Başbakan Erdoğan, "Kim, terörün çözümü için öneri getirirse dinleriz. Hiçbir ön şartımız yok. Siyasette küslük, köprüleri atmak olmaz" dedi

06 Haziran 2012 Çarşamba 13:51
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Ön şartımız yok
ANKARA - BaşbakanRecep Tayyip Erdoğan, TİM'in 19'uncu olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

''Biz bu meselenin (terör) çözümü için hiçbir zaman kapılarımızı kapatmadık. Bugün de kapılarımız ardına kadar açık. Kim gelirse, kim katkı vermek isterse, kim bize bir çözüm önerisi getirirse dikkatle dinleriz, hassasiyetle üzerinde dururuz ve oradan istifade edip, alacağımız ne varsa alır ve onu uygulamaya koyarız. Bizim hiçbir ön şartımız, hiçbir önyargımız, ön kabulümüz yok. Biz bu milli meselede iktidar, muhalefet gibi değil, annelerin gözyaşını dindirmeye çalışan, can, kalp, vicdan taşıyan insanlar gibi olunmasını her zaman istedik, bugün de istiyoruz.''

Siyasette küslük olmaz
Erdoğan, demokratik siyasete inanan her partinin diyaloğa açık olması gerektiğine işaret ederek, ''Kapıyı kapatmakla bir yere varılmaz. Siyasette küslük olmaz, köprüleri atmak olmaz. Hasmane duygular içine girmek, rakiplerini düşman olarak, hain olarak yaftalamak olmaz. İnşallah öğleden sonra da ana muhalefet partisi genel başkanı ve heyetini kabul edecek, bu konudaki önerilerini dikkatle dinleyecek, not edecek, üzerinde istişareleri yapacağız'' diye konuştu.
Erdoğan, ''Terörün terör örgütünün bu ülkede siyaseti şekillendirmesine, milli iradeye kastetmesine asla müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 05:52
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
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