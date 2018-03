Ön şartımız yok

ANKARA -

''Biz bu meselenin (terör) çözümü için hiçbir zaman kapılarımızı kapatmadık. Bugün de kapılarımız ardına kadar açık. Kim gelirse, kim katkı vermek isterse, kim bize bir çözüm önerisi getirirse dikkatle dinleriz, hassasiyetle üzerinde dururuz ve oradan istifade edip, alacağımız ne varsa alır ve onu uygulamaya koyarız. Bizim hiçbir ön şartımız, hiçbir önyargımız, ön kabulümüz yok. Biz bu milli meselede iktidar, muhalefet gibi değil, annelerin gözyaşını dindirmeye çalışan, can, kalp, vicdan taşıyan insanlar gibi olunmasını her zaman istedik, bugün de istiyoruz.''



Siyasette küslük olmaz

Erdoğan, demokratik siyasete inanan her partinin diyaloğa açık olması gerektiğine işaret ederek, ''Kapıyı kapatmakla bir yere varılmaz. Siyasette küslük olmaz, köprüleri atmak olmaz. Hasmane duygular içine girmek, rakiplerini düşman olarak, hain olarak yaftalamak olmaz. İnşallah öğleden sonra da ana muhalefet partisi genel başkanı ve heyetini kabul edecek, bu konudaki önerilerini dikkatle dinleyecek, not edecek, üzerinde istişareleri yapacağız'' diye konuştu.

Erdoğan, ''Terörün terör örgütünün bu ülkede siyaseti şekillendirmesine, milli iradeye kastetmesine asla müsaade etmeyeceğiz'' dedi.