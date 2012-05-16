Olaylı derbide 1 tutuklama

İSTANBUL - Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan ve ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 48 kişiden 1'i hakkında tutuklama kararı verildi, diğer 47 kişi ise serbest bırakıldı. Olaylar nedeniyle gözaltına alınan zanlılar 'polise mukavemet', 'kamu malına zarar verme' ve 'toplumda infial yaratmak' suçlarından tutuklanma talebiyle sabah saatlerinde mahkemeye sevk edilmişti. 48 zanlının mahkeme sorguları tamamlandı.

Mahkeme, 47 kişiyi serbest bırakırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemedeki savunmalarında zanlıların büyük bir bölümünün olaylara karışmadıklarını söylediği öğrenildi.

'DÜĞÜN DAVETİYEMİ VERECEKTİM'

Öte yandan bazı zanlıların polis ifadesindelerinde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Zanlıların; "Düğünümün davetiyelerini getirmiştim. Sahada onları dağıtacaktım", "Federasyon yetkililerine Galatasaray’a burada kupa vermemelerini söyleyip çıkacaktım", "Futbolculara forma imzalatıp çıkacaktım" şeklinde bahaneler öne sürdükleri öğrenildi.

SUÇ DELİLİ: MEŞALE

Bu arada Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önünde sergi bölümünde suç delili olarak meşaleler ve maytaplar konması ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.'





Son Güncelleme: 16.05.2012 00:51