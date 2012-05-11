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Okullarda saray geleneği

Öğretmenler artık öğrencilerin çeşnicibaşısı olacak

Okullarda saray geleneği

Öğretmenler artık öğrencilerin çeşnicibaşısı olacak

11 Mayıs 2012 Cuma 09:20
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Okullarda saray geleneği
İSTANBUL - Öğretmenler artık öğrencilerin çeşnicibaşısı olacak. Çocuklara dağıtımından önce sütün tadına bakacak, koku ve kıvamını kontrol edecek. Süt yarım saati aşmayacak sürede tüketilecek.
Okullarda saray geleneği başlıyor. Sütte yaşanan sıkıntılar nedeniyle öğretmenler artık Osmanlı saray geleneğinde yemeklerin tadına bakan çeşnicibaşılar gibi olacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının birlikte yürüttüğü 'Okul Sütü Programı'nda karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Akşam'ın haberine göre, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından kaleme alınan kararlar, 81 il valiliği aracılığıyla tüm okullara gönderildi. Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarına da bilgi verildi. Tereddüte düşülen durumlarda uygulanması istenen plan şöyle:
Okul sütlerinin tüketiminden sonra şikayet olması durumunda Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bir inceleme ekibi oluşturulacak. Bu ekip bir tutanak hazırlayacak.
Söz konusu tutanakta, alınan numunelerin mikrobiyolojik analiz sonuçları kesinleşmeden besin zehirlenmesi açıklaması yapılmayacak. Sonuçlar açıklanıncaya kadar okul sütü programı sadece ilgili okulda durdurulacak, şikayetin olmadığı okullarda programa devam edilecek.
Öğretmenler, sınıfta öğrencilere sütü dağıtmadan önce fiziksel kontrolünü (koku, kıvam, tat açısından, süt kutularının ise bombaj delik, yırtık ve ezik olması yönünden) yapacaklar. Farklılık olması halinde Okul Sütü Kabul Komisyonu tarafından tutanak düzenlenecek ve İl Okul Sütü Komisyonu'na bildirilecek.
Okul sütleri gerektiğinde ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate alınarak 5 günden fazla miktarda teslim alınabilecek. Sütler, oda sıcaklığında kuru ve direkt güneş ışığı almayan yerlerde muhafaza edilecek.
Programın etkili bir şekilde devam ettirilebilmesi için, sütün çocukların büyüme ve gelişimine olumlu etkisi olduğu vurgulanacak. Kamuoyunda farkındalık yaratacak şekilde tedbirler alınacak.
YARIM SAATTE İÇİLECEK 
Verilen süt tam yağlı olduğundan çok hızlı olmayacak şekilde, yarım saati aşmayacak sürede tüketilecek. Hızlı ve aç olarak tüketilen sütlerin çocuklarda şikayete neden olabileceği dikkate alınarak aileler bilgilendirilecek.

Son Güncelleme: 11.05.2012 01:22
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